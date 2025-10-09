FRITZ!Repeater 1610, un repetidor perfecto para exteriores

Si necesitas un repetidor Wi-Fi para utilizar en espacios exteriores, como el jardín de casa, quizá pienses que te sirve cualquier repetidor, y que no tendrás ningún tipo de problema elijas el modelo que elijas. Este es un error muy habitual, y además puede darte muchos quebraderos de cabeza. En ese caso lo ideal sería comprar un modelo específico para exteriores, como el FRITZ!Repeater 1610.

¿Por qué debería elegir un repetidor específico para exteriores?

Por una razón muy sencilla, porque las condiciones de uso que tenemos en exteriores no son las mismas que en interiores. Debido a esto, un repetidor que funcione sin problemas en interiores podría acabar dando problemas en exteriores, y también podría verse seriamente afectado por las condiciones de uso hasta tal punto que su vida útil se acabe viendo afectada.

Es muy fácil de entender. Cuando utilizamos un repetidor en exteriores este estará expuesto a una mayor cantidad de polvo y de suciedad, y también podría sufrir salpicaduras de agua y de otros líquidos, sobre todo si lo colocamos cerca de una mesa en la que solamos celebrar reuniones con amigos o en la que tomemos aperitivos.

Por eso es tan importante elegir un repetidor específico para exteriores, porque este estará preparado para soportar sin problema esas condiciones de uso, y porque ofrecerá una buena experiencia incluso aunque se vea afectado por el polvo y por salpicaduras de agua. No tendremos que preocuparnos en este sentido, y al final la paz mental que tendremos es algo muy importante.

Especificaciones del FRITZ!Repeater 1610

Repetidor doble banda para interiores y exteriores.

Compatible con Wi-Fi Mesh.

Configuración 2 x 2 en las bandas de 5 GHz y 2,4 GHz.

Compatible con Wi-Fi 6.

Velocidad de hasta 2.400 Mbps en la banda de 5 GHz y de hasta 600 Mbps en la banda de 2,4 GHz.

Certificación IP54 de resistencia al polvo y al agua.

Resistente a la radiación ultravioleta.

Diseño compacto compatible con sujeciones de enrutado intercambiables.

Puerto Ethernet LAN a 1 Gbps.

Compatibilidad con cualquier router a través del puerto LAN.

Integración plena en el ecosistema FRITZ!App y FRITZ!OS.

Este repetidor doble banda se integra fácilmente en cualquier red, es compatible con Wi-Fi Mesh, y como vemos puede alcanzar una velocidad bastante elevada en la banda de 5 GHz, lo que significa que es capaz de ofrecer un buen nivel de rendimiento.

Si queremos maximizar el alcance podremos recurrir a la banda de 2,4 GHz, donde tendremos un pico máximo de 600 Mbps. Esta puede ser una buena opción como último recurso para tener Wi-Fi en los rincones más alejados si nuestro jardín es muy grande.

Su certificación IP54, y su resistencia a la radiación ultravioleta, son las dos claves que marcan la diferencia frente a los repetidores para interiores, y representan ese valor diferencial que debemos buscar a la hora de elegir un repetidor para exteriores.

El FRITZ!Repeater 1610 cuenta con todo lo necesario para que podamos considerarlo como un buen repetidor para exteriores, aunque todavía no se encuentra disponible. FRITZ! nos ha confirmado que ofrecerá más información sobre su fecha de lanzamiento y precio próximamente, así que os mantendremos informados.