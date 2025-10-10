Las mejores ofertas de los Días Naranjas en PcComponentes

Todavía está activa la campaña de ofertas de los Días Naranjas en PcComponentes, pero solo estará activa hasta el 12 de octubre, así que si estás buscando un nuevo portátil, nuevos componentes para montarte un PC, una televisión, periféricos o un smartphone debes darte prisa, ya que estas ofertas te permitirán disfrutar de hasta un 60% de descuento.

Además de ese descuento de hasta el 60% con estas ofertas disfrutarás de todas las ventajas y de todas las garantías que ofrece el conocido minorista español:

Envío gratis en pedidos de más de 50 euros.

Entrega en un plazo de 24 a 48 horas.

Devoluciones gratuitas y sin complicaciones.

Garantía de sustitución en 24 horas.

Posibilidad de financiación sin intereses.

Ofertas en componentes

Ofertas en televisores

Hisense 58A6K de 58 pulgadas con resolución 4K rebajado a 289 euros.

TCL LED 55P6K de 55 pulgadas con resolución 4K, Dolby Audio y HDR10 en oferta por 299 euros.

LG OLED OLED55B56LA de 55 pulgadas con resolución 4K y Dolby Vision rebajada a 899 euros.

Samsung Q7F QE50Q7FAAU de 50 pulgadas con panel QLED y resolución 4K en oferta por 359 euros.

Nilait Prisma 32HC7002N de 32 pulgadas con panel LED y resolución HD en oferta por 125 euros.

Philips 65PUS7810 de 65 pulgadas con resolución 4K y panel QLED en oferta por 499 euros. Incluye barra de sonido TAB4000.

Incluye barra de sonido TAB4000. Philips LED 40PFS6000 de 40 pulgadas con resolución 1080p rebajada a 189 euros.

Ofertas en monitores

ASUS ROG Strix XG27ACS de 27 pulgadas Fast IPS con resolución QHD y tasa de refresco de 180 Hz compatible con G-SYNC en oferta por 219 euros.

Acer Gaming Nitro KG241YP3 de 23,8 pulgadas LED FullHD con tasa de refresco de 180 Hz rebajado a 84,99 euros.

MSI MAG 276CF E20 27″ con panel Fast VA curvado de 27 pulgadas, resolución FullHD, tasa de refresco de 200 Hz y tiempo de respuesta de 0,5 ms en oferta por 119 euros.

MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 de 26,5 pulgadas con panel QD-OLED, QHD, tasa de refresco de 240 Hz, tiempo de respuesta de 0,03 ms y HDR 400 en oferta por 599 euros.

ASUS ROG Strix XG27UCS de 27 pulgadas con panel LED Fast IPS, UltraHD 4K, tasa de refresco de 160Hz y compatible con G-SYNC en oferta por 399 euros.

GIGABYTE AORUS FO32U2 de 31,5 pulgadas con panel QD-OLED, resolución UltraHD 4K, tasa de refresco de 240 Hz y compatible con G-SYNC rebajado a 845,99 euros.

Ofertas en portátiles

Acer Nitro V 15 con Intel Core i7-13620H, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 Laptop en oferta por 999 euros.

HP OMEN 16-ap0007ns con AMD Ryzen AI 7 350, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5070 Laptop rebajado a 1.269 euros.

Acer Aspire Go 15 con Ryzen 7 5825U, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB rebajado a 389 euros.

Acer Gaming Nitro V 15 con Intel Core i5-13420H, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y GeForce RTX 4050 en oferta por 649 euros.

GIGABYTE AERO X16 con AMD Ryzen AI 7 350, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 en oferta por 1.399 euros.

ASUS Vivobook 15 con pantalla OLED, AMD Ryzen 7 7730U, 16 GB de RAM y SSD de 1 TB en oferta por 649,99 euros.

HP Victus con Intel Core 7 240H, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 en oferta por 1.039 euros.

MSI Stealth A16 AI+ con panel OLED, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5080 Laptop en oferta por 2.499 euros.

Ofertas en smartphones

Xiaomi Redmi 15C 4 GB de RAM y 256 GB de espacio en oferta por 129 euros.

Samsung Galaxy A16 con 8 GB de RAM y 256 GB de espacio rebajado a 189 euros.

OPPO A5m con 8 GB de RAM y 256 GB de espacio rebajado a 149 euros.

Xiaomi 14T con 12 GB de RAM y 256 GB de espacio en oferta por 389 euros.

Motorola Moto G05 con 4 GB de RAM y 64 GB de espacio rebajado a 69 euros.

Samsung Galaxy S24 con 8 GB de RAM y 256 GB de espacio en oferta por 589 euros.

Samsung Galaxy S25 Edge con 12 GB de RAM y 256 GB de espacio en oferta por 899 euros.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.