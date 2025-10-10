Exclusiva: Intel XeSS 3 Multiframe Generation funcionará en Intel Arc Alchemist

Durante el evento que Intel celebró recientemente en Arizona tuvimos la oportunidad de hablar con Tom Petersen sobre Intel XeSS 3, una importante renovación del ecosistema de tecnologías de IA aplicada a gaming de Intel que introduce la multigeneración de fotogramas.

La multigeneración de fotogramas integrada en Intel XeSS 3 es capaz de generar hasta tres fotogramas independientes por GPU, y los interpola entre los fotogramas renderizados de manera tradicional. De esta forma, es posible mejorar muchísimo la sensación de fluidez.

Cómo funciona Intel XeSS 3

Esta tecnología parte de la información contenida en fotogramas renderizados de forma tradicional, analiza los vectores de movimiento y la profundidad de la escena, y con todos esos datos aplica tres grandes claves: reproyección de flujo óptico, reproyección de vectores de movimiento y combinación de ambas reproyecciones.

El resultado final son tres fotogramas generados de forma totalmente independiente en la GPU que presentan una elevada calidad de imagen, y que consiguen un alto grado de precisión en el posicionamiento de los píxeles. Esto es fundamental para evitar artefactos y fallos gráficos que puedan afectar a la calidad de la imagen.

Cómo mejora la fluidez en juegos

Al tener más fotogramas notamos de forma inmediata una mayor fluidez, incluso aunque estos hayan sido generados de forma independiente en la GPU. Por esa razón la multigeneración de fotogramas supone una mejora notable en juegos, aunque Intel ha confirmado que va a tratar a esos fotogramas de una manera diferente.

Cuando hagamos una medición de rendimiento en juegos con PresentMon de Intel veremos tres métricas diferentes:

Tasa media de FPS actual.

Tasa media de FPS en pantalla.

Tasa media de FPS en la aplicación.

Las dos primeras tienen en cuenta la multigeneración de fotogramas, por eso muestran valores mucho más altos, mientras que la tercera solo tiene en cuenta los FPS renderizados de forma tradicional. Esto incluye la mejora de rendimiento que consigamos al utilizar Intel XeSS Super Resolution.

Esta tecnología compite directamente con la multigeneración de fotogramas de NVIDIA, que es exclusiva de la serie GeForce RTX 50. AMD no tiene ninguna alternativa actualmente, y solo ofrece generación de fotogramas básica sin ningún tipo de apoyo por IA ni de aceleración por hardware.

Qué juegos soportarán Intel XeSS 3

Tom Petersen nos confirmó que todos los juegos compatibles con Intel XeSS 2 serán compatibles con Intel XeSS 3, lo que significa que la implementación de la multigeneración de fotogramas de Intel va a ser muy sencilla en aquellos títulos que ya tengan soporte de generación de fotogramas.