Prácticos
Cómo instalar el parche de emergencia para Windows 11 en dos clics
Microsoft ha publicado un parche de emergencia para Windows 11 que soluciona uno de los errores más graves que nos dejó la última actualización general de octubre, el bloqueo del entorno de recuperación de Windows.
Si ayer criticábamos los fallos repetidos en las actualizaciones de Windows, presentes desde hace un lustro por una falta de calidad de software realmente preocupante para una compañía como Microsoft, hoy es justo reconocer la rapidez con la que la firma de Redmond ha abordado un problema que impedía acceder al WinRE, un entorno muy importante que permite recuperar ordenadores personales de fallos graves o acceder de manera sencilla al modo seguro o a las BIOS/UEFI.
Cómo instalar el parche de emergencia para Windows 11
El parche de Microsoft actualiza las versiones 24H2 y 25H2 de Windows 11 y también el Windows Server 2025. Lleva por número de compilación la KB5070762 y se aplica como una actualización de emergencia fuera de banda (OOB), un tipo de parches que solo se publican cuando surge un problema urgente fuera del programa de actualizaciones mensuales. No poder restablecer ni recuperar un PC es un fallo crítico que no podía esperar a noviembre.
El parche debería estar disponible de manera general en la aplicación Windows Update presente en la configuración general del sistema, pero si quieres instalarlo te proponemos el uso de otro método oficial que a nuestro juicio aporta mayor control y ventajas como la de poder usarlo sin que el equipo objeto de la actualización esté conectado a Internet o que simplemente no funciones con Windows Update.
Hablamos del ‘Catálogo de Microsoft Update’ un servicio donde podemos encontrar las actualizaciones publicadas para Windows. Su uso es tan sencillo como acceder a la página web oficial desde cualquier navegador, descargar el parche que nos interese e instalarlo como cualquier otra aplicación ejecutable en Windows. En dos clics:
- Accede al catálogo y busca la actualización que te interese, en este caso la KB5070762.
- Selecciona tu versión de Windows y plataforma, descarga e instala.
Decir que además del parche de emergencia para Windows 11, Microsoft también ha actualizado la herramienta WinRE objeto del problema. También es una actualización de emergencia fuera de banda (OOB) y como paquete de actualización dinámica está diseñada para aplicarse a las imágenes de Windows. Incluyen correcciones para los binarios de Setup.exe, actualizaciones de SafeOS para el entorno de recuperación de Windows y más.
