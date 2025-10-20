Microsoft tendrá que lanzar un parche de emergencia para corregir las deficiencias encontradas en la actualización de octubre de Windows 11 25H2, fallos graves en el entorno de recuperación de Windows y en la funcionalidad localhost.

Si en Microsoft se preguntan por qué millones de usuarios seguimos con Windows 10 o hemos pasado a alguna alternativa, aquí puede tener alguna respuesta. Parece imposible que la compañía lance una actualización sin errores y éstos se van acumulando. Actualizar Windows 11 es una operación de riesgo y los usuarios tiemblan cada vez que tiene que actualizar.

La actualización de octubre de Windows 11 25H2 es terrible

La actualización de este mes era importante porque coincidía con el final del ciclo de vida de Windows 10. Pero ni por esas. Para empezar, Microsoft rompió la herramienta de creación de medios de Windows 11. Ironías del destino teniendo en cuenta que se usa para migraciones desde Windows 10. Pero los fallos han ido a más y son graves.

Entorno de recuperación

Otro de los fallos reportados afecta al entorno de recuperación de Windows, el grupo de herramientas internas dedicado -precisamente- a solucionar fallos aleatorios o crónicos del sistema, ralentizaciones en su ejecución, aumento del tiempo de arranque y en general cualquier problema del sistema operativo, además del acceso a funciones como iniciar la BIOS o iniciar el sistema en modo seguro.

Es un software crucial que, lamentablemente, ha quedado inutilizado (para muchos) con la última actualización de Windows. Un nuevo error descubierto en la actualización de octubre de Windows 11 25H2 (compilación KB5066835) provoca que el teclado y el ratón USB dejen de funcionar impidiendo así la interacción con la interfaz de recuperación. Este problema ya ha sido reconocido por Microsoft, quien aclaró que está desarrollando una solución.

Localhost

Aún más grave es un fallo que afecta a una funcionalidad que utilizan millones de desarrolladores para probar sitios o aplicaciones web localmente. La actualización interrumpe las conexiones del localhost, lo que significa que las aplicaciones alojadas localmente ya no pueden conectarse a la red. De nuevo, Microsoft confirmó el fallo: «estamos trabajando para publicar una solución para este problema en una futura actualización de Windows. Proporcionaremos una actualización cuando haya más información disponible».

¿Hay solución a los fallos recurrentes de las actualizaciones de Windows? No. Lo único que puede hacer un consumidor es retrasar o deshabilitar las actualizaciones de Windows. O cambiar de sistema operativo.