iPhone 18 Pro tendrá un cambio muy importante

Apple ya está trabajando en el iPhone 18 Pro, y esto implica buscar nuevas formas de mejorar las prestaciones y capacidades de ese nuevo modelo para conseguir una evolución significativa frente a la generación actual.

En este sentido, uno de los grandes clásicos es el uso de un SoC de nueva generación, pero según una nueva información Apple está buscando otras formas de mejorar las prestaciones del iPhone 18 Pro, y una filtración asegura que ya tiene decidido uno de los cambios más importantes para mejorar las capacidades fotográficas de este nuevo smartphone: el uso de apertura variable en la cámara trasera.

Esta característica se ha venido utilizando desde hace tiempo en algunos terminales Android, pero nunca se ha implementado en un iPhone, así que esta sería la primera vez que Apple la utilizaría en sus terminales estrella.

Cómo funciona la apertura variable y por qué sería tan importante en el iPhone 18 Pro

La apertura variable es un mecanismo físico que se abre y se cierra, y que permite regular la apertura de la lente de la cámara trasera para controlar la cantidad de luz que recibe el sensor de la misma. Cuanto más abierto esté más luz entrará, y cuanto más cerrado menos luz recibirá.

Para definir la apertura se utiliza una numeración que funciona de una manera muy sencilla, ya que cuanto más pequeño es el número mayor es la apertura, y a la inversa. Por ejemplo, f/1.4 indica una gran apertura y una buena entrada de luz, mientras que f/2.9 indica una apertura menor y una entrada de luz más baja.

Sunny Optical será el proveedor de lentes de apertura variable de Apple para los nuevos iPhone 18 Pro. Aunque esta información no está confirmada resulta muy fiable, y muy creíble. También encaja con rumores anteriores que habían apuntando al uso de una lente de este tipo en los futuros terminales tope de gama de Apple.

Se espera que los iPhone 18 Pro y Pro Max mantengan el mismo diseño y la calidad de construcción que hemos visto en los iPhone 17 Pro y Pro Max. No veremos cambios importantes en este sentido, así que ambos repetirán la joroba trasera y el chasis de aluminio «unibody». Esperamos que Apple no repita el problema que tiene la generación actual, que se araña con suma facilidad.

La única novedad importante en este sentido es que se comenta que Apple podría lanzar una versión especial con chasis parcialmente transparente. Esta transparencia solo estaría presente en la mitad inferior, donde va situado el logo de Apple, ya que el resto del chasis sería de aluminio, y este material no puede ser transparente.