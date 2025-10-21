Resident Evil 0 Remake en desarrollo, nuevos detalles

Capcom está trabajando en Resident Evil 0 Remake, un proyecto que ya se filtró hace unos meses, y que será uno de los próximos remakes que lanzará la compañía japonesa. No es el único proyecto de este tipo que está en desarrollo, ya que según fuentes de confianza Capcom también está trabajando en un remake de Resident Evil Code Veronica.

La existencia de ambos proyectos ha sido reiterada por varias fuentes, y una nueva información nos ha dejado nuevos detalles sobre Resident Evil 0 Remake. Este juego es una realidad, ya que uno de los actores que está participando en la captura de movimientos para dicho título lo ha confirmado en su perfil profesional.

Todo parece indicar que este actor será el que dará vida a Billy Coen, un personaje que fue el co-protagonista del Resident Evil 0 original junto a Rebecca Chambers. Ambos personajes estarán presentes en este remake, aunque todavía no tenemos claro quién es la actriz elegida para dar encarnar a Rebecca.

Argumento de Resident Evil 0 Remake

En el juego original la historia se centraba en contar lo ocurrido antes de los hechos de Resident Evil 1, y eso mismo sucederá en el remake, pero con una importante particularidad, y es que ampliará dicha historia introduciendo nuevas líneas argumentales.

Por ejemplo, una de esas nuevas líneas argumentales estará centrada en el conductor del tren, que es el primer escenario del Resident Evil 0 original. En teoría, este personaje que pasa totalmente desapercibido en el juego original tendrá un rol más importante en el remake, tanto que interactuará con los personajes principales.

En una de esas interacciones le pedirá a Rebecca que le ayude a detener el tren, y volveremos a verlo en una zona más avanzada del juego, donde estará hablando con otro personaje que jugará un rol importante en la historia. Los que hayáis jugado al original ya os haréis una idea de quién puede ser ese otro personaje.

La historia será más amplia, rica y compleja, y teniendo en cuenta que este juego es la base de todo el argumento sobre el que asienta la franquicia está claro que es algo importante, y muy positivo.

Cuándo llegará Resident Evil 0 Remake

No está claro. Parece que podría ser el próximo lanzamiento de Capcom, pero algunas fuentes dicen que primero llegará el remake de Resident Evil Code Veronica. Si esto se confirma, Resident Evil Code Veronica Remake podría llegar en el primer trimestre de 2027, y Resident Evil 0 Remake no se lanzaría hasta el primer trimestre de 2028.

En 2026 no veremos ningún remake porque es el año escogido por Capcom para lanzar Resident Evil Requiem, que dentro de la línea argumental principal de la franquicia se identifica como Resident Evil 9.