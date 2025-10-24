Noticias
Nueva entrega de ofertas Red Friday con los mejores descuentos
Nos vamos de compras como cada viernes para aprovechar las mejores ofertas Red Friday, una selección variada de tecnología y electrónica donde te ofrecemos los mejores descuentos.
Ordenadores personales
- Portátil Apple Macbook Air M4 10 Núcleos/16 GB/256GB SSD/GPU 8 Núcleos/13.6″ Medianoche, por 949 euros.
- Portátil Acer Nitro V 15 ANV15-52 15.6″ Intel Core i9-13900H 32GB 1TB RTX 5060, por 1149 euros.
- Portátil ASUS ROG Strix G18 G815JMR-S8001 Intel Core i7-14650HX/32GB/1TB SSD/RTX 5060/18″ por 1699 euros.
- Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 Intel Core i5-13420H/16GB/512GB SSD/15.6″, por 459 euros.
- Portátil HP OmniBook X 14-fe1000ns QC Snapdragon X Plus X1P-42-100/16GB/512GB SSD/14″ Windows 11, por 799 euros.
- Portátil Microsoft Surface Laptop Go 3 Intel Core i5-1235U/16GB/256 GB SSD/12.4″ Táctil, por 1097 euros.
- Portátil MSI Katana 15 HX B14WGK-086XES 15,6″ Intel Core i7-14650HX 32GB 1TB SSD RTX 5070 por 1399 euros.
- Portátil Samsung Galaxy Book4 15 NP750XGK-KG3ES Intel Core 7 150U/16GB/512GB SSD/15.6″ por 847 euros.
- Portátil ASUS Vivobook 15 M1502YA-BQ580 AMD Ryzen 7 5825U/16GB/512GB SSD/15.6″ por 449 euros.
- Portátil MSI Modern 15 B7M-041XES AMD Ryzen 5 7530U/16GB/512GB SSD/15.6″, por 449 euros.
- Portátil ASUS TUF Gaming A16 FA608UH-RV033 16″ AMD Ryzen 7 260 16GB 1TB SSD RTX 5050 8GB Jaeger Gray por 1169 euros.
- Sobremesa PcCom Work Intel Core i7-12700 / 32GB / 2TB SSD V3 por 619 euros.
Componentes
- Tarjeta Gráfica ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 PCIe 5.0 doble ventilador, por 375 euros.
- Tarjeta Gráfica Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16 GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4, por 449 euros.
- Tarjeta Gráfica Gigabyte Radeon RX 7600 GAMING OC 8GB GDDR6 por 249 euros.
- Tarjeta Gráfica Gigabyte GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 por 1090 euros.
- SSD Kioxia Exceria Plus G3 2TB NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4 con Disipador, por 109 euros.
- SSD Corsair MP600 GS 1TB M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe, por 72 euros.
- Memoria RAM Corsair 32GB DDR5 6000MHz Vengeance RGB CMH32GX5M2E6000Z36W, por 128 euros.
- Torre PC MSI MAG FORGE 112R Cristal Templado USB 3.2 ARGB Negra por 58 euros.
Consolas, periféricos y accesorios
- Consola Nintendo Switch OLED Blanca + Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch, por 369 euros.
- Consola retro Anbernic RG40XX Portátil 64GB Negra por 64 euros.
- Ratón Logitech G305 LightSpeed Inalámbrico Gaming 12000DPI Blanco, por 42 euros.
- Impresora Epson Expression Home XP-3200 Multifunción Color WiFi por 66 euros.
- Auriculares Forgeon Captain RGB con Micrófono Inalámbricos Gaming Blancos, por 59 euros.
- Torre PC Corsair FRAME 4000D RS ARGB Semi Torre E-ATX Cristal Templado USB-C Negra por 101 euros.
- Silla Tempest Shake Gaming con Reposapiés y Masaje Negra Tela Transpirable, por 134 euros.
- Silla Forgeon Spica Fabric Gaming Tela Transpirable Gris, por 269 euros.
- Mesa Owlotech Manager Escritorio Regulable en Altura con Motor 100x60cm Negra, por 159 euros.
- Altavoz JBL Charge 5 Bluetooth 27W Negro, por 109 euros.
- Altavoces Logitech Z407 Bluetooth para ordenador con Subwoofer y Control Inalámbrico por 79 euros.
Móviles, tablets y wearables
- Samsung Galaxy A56 5G Enterprise Edition 8GB 256GB Super AMOLED 120Hz Grafito, por 335 euros.
- Google Pixel 9a Smartphone 6.3″ 8GB/128GB Dual SIM 5G 5100mAh Obsidiana por 449 euros.
- Motorola Moto G05 6.67″ 4/64GB 5200mAh 50MP Android 15 Rojo Libre, por solo 69 euros.
- OnePlus Nord CE4 Lite 5G 8/256GB Super Silver Libre por 213 euros.
- Realme GT6 16/512GB Fluid Silver Libre por 399 euros.
- POCO X7 5G 8/256GB Plata Libre por 229 euros.
- Samsung Galaxy S25 Ultra con IA 512 GB Batería 5000mAh Titanio Negro Intenso, por 1199 euros.
- Tablet Apple iPad Air 2025 WiFi 13″ 128GB Azul por 809 euros.
- Tablet Samsung Galaxy Tab S11 WiFi 11″ 128GB Tablet Potente con IA y S Pen Gris por 769 euros.
- Apple Watch Series 10 GPS 46mm Caja Aluminio Plata con Correa Deportiva Azul Denim S/M, por 401 euros.
Monitores y televisores
- Monitor LG UltraGear 27GS60QC-B 27″ LED VA QHD 180Hz FreeSync Curva por 147 euros.
- Monitor MSI PRO MP245PG 23.8″ LED IPS FullHD 100Hz Altavoces Altura Ajustable Adaptive Sync, por 89 euros.
- Monitor AOC G4 25G4SRE Fast IPS 24.5″ 310 Hz 1 ms HDR10 Negro por 149 euros.
- Monitor PcCom Elysium Pro 34″ VA WQHD 180Hz Adaptive Sync por 239 euros.
- Monitor MSI MPG 491CQP QD-OLED 49″ QD-OLED DQHD 144Hz USB-C Curvo, por 899 euros.
- TV Samsung TQ55S85FAUXXC OLED 55″ 4K UHD AI Procesador NQ4 20 120Hz Smart TV WiFi, por 759 euros.
- TV LG OLED evo OLED55C54LA 55″ 4K Dolby Vision Dolby Atmos Smart TV WiFi 6, por 999 euros.
- TV Philips LED 32″ 32PFS6000 FullHD Dolby Audio HDR10 Titan por 159 euros.
Puedes encontrar estas ofertas y muchísimas más en nuestro minorista de cabecera:
