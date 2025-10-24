Hazte con Windows 10 Enterprise LTSC desde 10,8 euros en las ofertas de Halloween

El soporte de Windows 10 ha llegado a su fin, ¿pero sabías que Windows 10 Enterprise LTSC tiene soporte hasta 2027? Así es, este sistema operativo no solo recibe soporte por más tiempo, sino que además ofrece otras ventajas importantes frente a la versión estándar que lo convierten en una opción muy interesante, y ahora puedes comprar una clave de activación en GvGmall España desde solo 10,8 euros.

GvGmall España está celebrando Halloween, y durante todo el mes de octubre ofrece una serie de ofertas en licencias de software original OEM de Microsoft. Entre los productos en oferta se encuentran Windows 10 Enterprise LTSC, Windows 11 Enterprise LTSC y también otras versiones de estos sistemas operativos, además de Microsoft Office y packs de licencias a precios muy interesantes.

Si además utilizas el cupón «GVGMM» (sin comillas) antes de completar tu compra conseguirás un 30% de descuento adicional. Estas son las ofertas más interesantes que podrás conseguir ahora mismo, y te las dejamos a un clic de distancia:

Qué ventajas ofrece Windows 10 Enterprise LTSC

Es un sistema operativo igual de seguro y fiable que la versión estándar de Windows 10, así que no tienes nada de lo que preocuparte.

También es compatible con las mismas aplicaciones que la versión estándar de Windows 10, así que no tendrás que hacer sacrificios en este sentido.

No te dará problemas de compatibilidad a nivel de hardware ni de controladores con los dispositivos que utilices en Windows 10.

Esta versión no trae bloatware, es más ligera, ocupa menos espacio y rinde un poco mejor, así que se lleva mejor con equipos menos potentes y más limitados

No trae la Microsoft Store, y tampoco incluye a Cortana, lo que significa que tendrás menos aplicaciones en segundo plano, y que contarás con más RAM libre.

No te muestra publicidad, así que es menos invasivo y ofrece una mejor experiencia de uso.

El proceso de instalación no es distinto al de Windows 10, así que es muy fácil de instalar y de configurar.

Tendrá soporte extendido hasta 2027 en su versión Enterprise, y hasta 2032 en su versión IoT.

Cómo conseguir Windows 10 Enterprise LTSC

Una vez que hayas comprado tu licencia para poder activarlo, tienes que descargar la versión que quieras utilizar de este enlace. Obtendrás la ISO necesaria para la instalación, y podrás montarla fácilmente en una unidad USB utilizando Rufus, una herramienta muy útil y muy recomendable que puedes conseguir aquí.

Ahora solo ten queda iniciar el proceso de instalación como lo harías con la versión estándar de Windows 10. Puedes utilizar tu licencia para activarlo durante el proceso de instalación, y también puedes activarlo a posteriori si lo prefieres. En ambos casos la licencia funcionará sin ningún tipo de problema, y tendrá validez de por vida.