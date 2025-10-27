El ASUS ROG Super Kill 27 Pro es la nueva estrella del amplio catálogo de monitores para juegos de la firma taiwanesa y el más rápido del mercado con una frecuencia de actualización que puede escalar hasta los 720 Hz.

La ejecución de videojuegos, tanto en PC como en consolas, se ha convertido en un reclamo para impulsar las ventas de monitores. Una característica clave de este tipo de monitores es la frecuencia de actualización. También conocida como tasa de refresco, define la capacidad de una pantalla para mostrar imágenes en un segundo. En general, cuanto más alto sea este valor, mejor. Y en ello están enfocado sus esfuerzos los principales fabricantes.

ASUS ROG Super Kill 27 Pro: OLED y 720 Hz

El monitor usa la cuarta generación de los paneles OLED de LG. También conocida como ‘Primary RGB Tandem OLED’ está considerado como el mejor de su tipo para uso en monitores, ya que a la calidad de imagen superior de esta tecnología, en contraste, valores de negro y brillo, puede sumar tasas de refresco que hasta ahora necesitaban otro tipo de paneles como los TN y VA.

El ROG Super Kill 27 Pro tiene un tamaño de 27 pulgadas de diagonal y funciona en un modo dual que le permite distintas resoluciones y tasas de refresco. Con resolución 1440p el monitor ofrece 540 Hz, mientras que los impresionantes 720 Hz se logran rebajando la resolución a FHD. Cuenta con la certificación True Black HDR 500 para alto rango dinámico y un tiempo de respuesta de 0,02 milisegundos.

La presentación de especificaciones ha mostrado que contará con el nuevo puerto DisplayPort 2.1a UHBR20 como estrella en conectividad, aunque también tendrá varios puertos USB y también HDMI como alternativa. Su base ergonómica con ajustes en altura, inclinación y giro, es conocida de ASUS, lo mismo que su diseño futurista y la iluminación RGB.

ASUS ha presentado este monitor para el mercado chino con disponibilidad a partir del 1 de noviembre. Pero estará a tiempo para la campaña navideña en el mercado internacional donde se lanzará con el nombre de modelo ‘PG27AQWP-W’. Su precio de 8499 yuanes podemos traducirlo a 1.193 dólares, aunque todavía no se ha fijado precio oficial para el mercado mundial.