LG presenta las Smart TV que te acompañan donde vayas
LG lleva tiempo explorando nuevas formas de habitar lo doméstico, especialmente en un contexto donde los límites entre ocio, trabajo y descanso se han difuminado. Hoy en día, el salón ya no es el único espacio para ver una serie; la cocina puede ser una oficina improvisada, el dormitorio, una sala de cine personal. Y si nuestra rutina se ha vuelto flexible y cambiante, ¿por qué no también las pantallas con las que la acompañamos?
Ese es el espíritu detrás de LG&Go, la nueva gama de Smart TV que rompe con la idea estática del entretenimiento doméstico. Presentada oficialmente por la compañía coreana, esta categoría inaugura una nueva forma de concebir la televisión: como un dispositivo versátil, autónomo y móvil. Con ruedas, batería y conectividad avanzada, LG&Go está pensada para moverse contigo a cualquier rincón del hogar.
El primer modelo de esta familia es el LG StanbyME, una pantalla táctil de 27 pulgadas que permite una personalización visual completa. Su sistema de ajuste incluye rotación de hasta 180º, giro de 130º, inclinación de 50º y regulación de altura de hasta 20 cm. Todo ello montado sobre una peana con ruedas que facilita su traslado entre habitaciones. La autonomía, de hasta tres horas, elimina la necesidad de cables o enchufes para ver una película, hacer una videollamada o seguir una clase. Además, ofrece navegación intuitiva con acceso directo a plataformas de streaming y un ecosistema abierto compatible con LG ThinQ, Apple HomeKit, AirPlay, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB y NFC.
El segundo modelo es el LG Smart Monitor Swing, un híbrido entre monitor profesional y Smart TV 4K que destaca por su calidad visual y por su diseño altamente adaptable. Su pantalla táctil UHD IPS con DisplayHDR 400 y resolución 3.840 x 2.160 puntos asegura una experiencia vibrante y precisa. Su tasa de refresco alcanza los 144 Hz, y la compatibilidad con AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-SYNC lo convierten en una opción ideal para gaming. Además, permite trabajar en remoto sin necesidad de PC gracias al acceso a servicios como Microsoft 365 y a la gestión de videollamadas en la nube.
El sistema de soporte de este monitor merece mención aparte. No solo permite inclinación, giro lateral y rotación vertical (con un rango total de 670º de visión), sino que además se puede utilizar con cualquier monitor de hasta 34 pulgadas y 6,5 kg, gracias al anclaje VESA 100×100. Esto lo convierte en una solución altamente reutilizable, incluso si se cambia de marca o de necesidades.
La gama LG&Go se divide en tres series según el perfil del usuario: Gaming, Cine&Streaming y Teletrabajo. Cada una incluye configuraciones adaptadas a los distintos usos, con un enfoque claro en la movilidad, el confort y la personalización. Esta estructura permite que los dispositivos puedan convivir en el mismo hogar cubriendo distintas rutinas, desde una jornada laboral hasta una tarde de ocio compartido.
A nivel de sistema, LG&Go apuesta por webOS 24, el mismo sistema operativo presente en los televisores de alta gama de la compañía. Entre sus ventajas se encuentra el programa Re:New, que garantiza actualizaciones del sistema operativo durante cinco años, incluyendo mejoras de interfaz, rendimiento y nuevas funciones basadas en inteligencia artificial. Esta iniciativa no solo alarga la vida útil del producto, sino que también refuerza su valor como dispositivo conectado.
Lo interesante de esta propuesta es que LG no plantea estos dispositivos como simples televisores con ruedas, sino como una nueva tipología de pantalla doméstica: móviles, adaptables y conscientes de que el usuario ya no está atado a un solo espacio ni a un solo uso. Lo que hasta ahora era un atributo reservado a los portátiles o las tabletas —la movilidad— llega por fin al mundo de la televisión inteligente. Y lo hace sin perder calidad, diseño ni conectividad.
Con LG&Go, la marca coreana se posiciona en un terreno poco explorado pero cada vez más relevante: el de las pantallas que no ocupan un lugar fijo, sino que se adaptan al ritmo del hogar. Puede que dentro de unos años, mirar una televisión estática en el salón nos parezca tan anticuado como el teléfono con cable. Y si es así, LG habrá estado entre las primeras en anticiparlo.
