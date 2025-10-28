Noticias
Así es el Galaxy Z TriFold de Samsung
Samsung ha mostrado el Galaxy Z TriFold en un evento en Corea. Es la primera exhibición oficial de un móvil inteligente muy especial que destaca por su triple sistema de plegado. Se espera disponibilidad antes del fin de 2025.
Samsung domina el mercado de móviles plegables con una cuota de mercado cercana al 70%, pero quiere más y el Galaxy Z TriFold (o Galaxy G Fold que no sabemos cuál será su nombre comercial en el mercado internacional) es indudablemente un salto de nivel. No son los plegables un formato de ventas masivas (y menos con doble plegado), pero sí son dispositivos de alta rentabilidad y permiten mostrar las últimas tecnologías disponibles en pantallas flexibles.
Galaxy Z TriFold, un tablet gigante
El primer vistazo oficial del plegable confirma el formato y diseño general esperable, aunque Samsung solo exhibiera el terminal detrás de un cristal, colocando dos unidades, una plegada y otra completamente desplegada. Lo verás mejor en el siguiente clip:
— BIswatma (@thebiswatma) October 28, 2025
La clave del dispositivo reside, cómo no, en una pantalla OLED flexible fabricada por Samsung Display y en un sistema con doble bisagra y tres pantallas interiores. El tamaño de pantalla una vez plegado es de 6,5 pulgadas, pero cuando esté totalmente desplegado ofrecerá 10 pulgadas de diagonal, el de un tablet de medio formato y la mayor visto nunca en un smartphone.
Galaxy Z TriFold, plegado y desplegado
No se conocen sus componentes, aunque se espera un Snapdragon de Qualcomm de gama alta como motor y raciones generosas de memoria y almacenamiento. En cámaras, se espera una trasera con tres sensores alineados verticalmente y otra frontal para autofotos.
Se espera un volumen de producción inicial entre 50.000 y 100.000 unidades. Samsung tanteará el mercado y la respuesta de los usuarios a estos diseños antes de trasladarlo a saco a su línea general de plegables. Obviamente, no es un dispositivo para todos, ni por diseño ni por precio, ya que se habla de precios superiores a los tres millones de wones en Corea, más de 2.000 dólares.
En cuanto a software, preinstalará la interfaz One UI 8 creada sobre Android 16, actualizada y con aplicaciones especialmente diseñadas para aprovechar una pantalla desplegada de tamaño colosal similar a la de un tablet de medio formato.
