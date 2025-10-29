Google Pixel 10a: diseño, especificaciones, precio y fecha de lanzamiento

Google está trabajando en el Pixel 10a, un nuevo smartphone de gama media que promete ofrecer un nivel de prestaciones interesante manteniendo un precio contenido. Para conseguirlo, la compañía de Mountain View hará algunos sacrificios en la calidad de materiales, una decisión que implica priorizar el hardware sobre la calidad de construcción.

Los primeros renders que se han filtrado muestran que el Pixel 10a tiene un diseño muy parecido al del Google Pixel 9a. La parte trasera es plana, tiene dos cámaras integradas en el chasis, sin ningún tipo de isleta o joroba, algo que consigue una línea uniforme y limpia que resulta mucho más estético, y su marco plano con esquinas redondeadas.

En el frontal tenemos un acabado todo pantalla plano, unos bordes considerables y una isleta circular donde se integra la cámara delantera. Un diseño bastante estándar que, como os dije en el párrafo anterior, recuerda al Google Pixel 9a.

Calidad de construcción y otros detalles

Lo más probable es que Google fabrique el Pixel 10a en plástico, pero de forma parcial. Esto quiere decir que la parte trasera estaría hecha de plástico, pero el marco podría estar fabricado en aluminio, lo que le daría un toque un poco más premium, y lo diferenciaría de otros smartphones más baratos que están totalmente fabricados en plástico.

Las líneas de la antena serán perfectamente visibles en el marco del terminal, la tecla de volumen seguirá colocada debajo del botón de encendido y las cámaras traseras estarán protegidas con cristal de zafiro, un material muy resistente a los arañazos.

Posibles especificaciones del Google Pixel 10a

Pantalla de 6,2 o 6,3 pulgadas de tipo P-OLED con tasa de refresco de 120 Hz y resolución de 2.424 x 1.080 píxeles.

SoC Google Tensor G4 con CPU de ocho núcleos (1 núcleo Cortex-X4, tres núcleos Cortex-A720 y cuatro núcleos Cortex-A520).

GPU Mali-G715 MP7.

8 GB de RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento en la versión base, versión de 256 GB opcional.

Cámara trasera de 48 MP con estabilizador óptico de imagen y apertura f/1.7, cámara segundaria gran angular de 13 MP con apertura f/2.2.

Cámara frontal de 13 MP.

Lector de huellas dactilares bajo la pantalla.

Batería de 5.100 mAh.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

Android 16 como sistema operativo.

Medidas: 153,9 x 72,9 x 9 mm.

Las posibles especificaciones del Pixel 10a no sorprenden, de hecho son un poco decepcionantes, porque según las filtraciones más recientes Google va a utilizar en este nuevo terminal el mismo SoC que montó el Pixel 9a, el Tensor G4.

La única diferencia entre el Tensor G4 que montará el Pixel 10a y el del modelo anterior estará en las frecuencias de trabajo, que en teoría serán un poco más altas para ofrecer un poco más de rendimiento. Por lo demás, las especificaciones de ambos terminales serían casi idénticas.

Precio y fecha de lanzamiento del Google Pixel 10a

Se rumorea que Google podría lanzar este nuevo smartphone en la primavera de 2026, y que su precio será de 499 dólares-euros en su versión base de 128 GB de capacidad de almacenamiento.