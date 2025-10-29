Windows 11 ofrecerá la posibilidad de realizar análisis automáticos de memoria después de una pantalla azul o negra de la muerte, conocidas como BSOD. La función ya está a prueba en Windows Insiders y se incluirá en las próximas versiones estables.

Mejorar el proceso de solución de los errores de las pantallas de la muerte en Windows era uno de los objetivos declarados de Windows 10. Para ello se simplificó el proceso de diagnóstico, se añadió un sistema de códigos QR para descubrir problemas específicos y se introdujo el pantallazo en negro. Microsoft también publicó una guía con acciones a realizar para intentar minimizar su aparición.

Pero más allá de ello, las BSOD siguen siendo una seña de identidad de Windows y reproducen errores críticos que obligan a apagar/reiniciar el equipo. Y después descubrir el error y solucionarlo porque volverá a repetirse. Teniendo en cuenta que muchas de las BSOD están relacionadas con fallos de memoria, Microsoft ha implementado una medida proactiva que puede ayudar:

«Estamos introduciendo una nueva función que ayuda a mejorar la fiabilidad del sistema. Si tu PC experimenta una comprobación de errores (reinicio inesperado), verás una notificación al iniciar sesión que sugiere un análisis rápido de la memoria», señaló Amanda Langowski, responsable del programa Windows Insider.

Si decides ejecutarlo, el sistema programará un análisis de diagnóstico de memoria de Windows para que se ejecute durante el próximo reinicio (que suele tardar 5 minutos o menos) y, a continuación, Windows se iniciará. Si se detecta y se soluciona un problema de memoria, verás una notificación después del reinicio.

Decir que este escaneo de memoria es opcional y podrá cancelarse. Aunque los usuarios avanzados cuentan con herramientas de terceros más potentes que las internas de Microsoft, la nueva función podría ofrecer a los usuarios de Windows una herramienta más para investigar, en lugar de un código de error, críptico, aparentemente aleatorio y que pocos entienden tras esos pantallazos BSOD.

Esta función se encuentra actualmente en fase de prueba como parte de la nueva compilación 26220.6982 (KB5067109) de Windows 11 Insider Preview. Si eres parte del programa Insider y deseas probarla, solo tienes que ejecutar Windows Update. La función no está disponible por el momento para usuarios de Windows en PC con procesadores ARM. Tampoco funciona si la Protección de administrador está activada o si BitLocker está configurado sin el Arranque seguro habilitado.

En esta fase de prueba inicial, todos los códigos de verificación de errores activarán una notificación de diagnóstico de memoria de Windows mientras Microsoft investiga los vínculos entre los fallos del sistema operativo y la corrupción de la memoria. En el futuro se perfeccionará la segmentación para incluir un número más limitado de dichos errores. No se podrán eliminar las BSOD, pero al menos ayudará a localizar esos errores críticos que tan bien conocen los usuarios de Windows.