CORSAIR entra al ring con su mando Novablade Pro

CORSAIR ha decidido pisar el ring, y lo ha hecho con una propuesta que desafía las convenciones del sector. La compañía, más conocida por su extenso catálogo de componentes y periféricos para PC, ha presentado su primer mando sin palancas orientado a los juegos de lucha: el Novablade Pro. Una apuesta arriesgada que busca satisfacer a los jugadores más exigentes, tanto en el plano competitivo como en el doméstico, y que llega con una combinación de innovación técnica, diseño funcional y un claro enfoque en el rendimiento.

A diferencia de los mandos tradicionales, el Novablade Pro prescinde de palancas analógicas. En su lugar, incorpora 15 teclas magnéticas ajustables pensadas para ofrecer una respuesta precisa, rápida y totalmente personalizable. El objetivo de CORSAIR con este diseño es claro: maximizar la precisión en los juegos de lucha, donde cada frame cuenta y donde la consistencia en las entradas puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota.

El corazón técnico del Novablade Pro lo componen los interruptores magnéticos CORSAIR MGX Hyperdrive, capaces de ofrecer puntos de actuación que van desde los 0,1 mm hasta los 4 mm. Estos interruptores también incluyen tecnología Rapid Trigger, que permite restablecer las teclas de manera inmediata tras ser soltadas, una ventaja clave en entornos competitivos. Además, están diseñados para resistir hasta 150 millones de pulsaciones, lo que refuerza su orientación hacia los jugadores profesionales.

En el ámbito de la regulación y la limpieza de las entradas, el mando no se queda atrás. Incorpora la tecnología FlashTap SOCD, que permite gestionar las pulsaciones direccionales múltiples conforme a los estándares de los torneos de lucha. Esto evita entradas ambiguas o ilegales, al tiempo que el llamado «modo torneo» bloquea ciertas funciones como las teclas G o el panel táctil, minimizando el riesgo de descalificación por pulsaciones accidentales durante una partida decisiva.

Más allá del rendimiento, el Novablade Pro también apuesta por la portabilidad y la personalización. Su diseño compacto y su placa superior de aluminio extraíble facilitan el transporte y la adaptación estética. La iluminación RGB LightEdge de 360 grados y las teclas retroiluminadas individualmente completan un conjunto pensado para destacar también en lo visual. El mando permite además programar hasta ocho teclas G y guardar cinco perfiles personalizados directamente en la memoria interna.

En términos de conectividad, CORSAIR ofrece versatilidad total. El Novablade Pro puede conectarse mediante Bluetooth de baja latencia, a través de una conexión inalámbrica de 2,4 GHz o con cable. Esto asegura compatibilidad con cualquier escenario de juego y evita los problemas de latencia que puedan surgir en entornos competitivos. Su compatibilidad con PC, PS5 y PS4 amplía aún más sus posibilidades, convirtiéndolo en una opción interesante para jugadores de distintas plataformas.

El Novablade Pro ya está disponible en la tienda web oficial de CORSAIR y se espera que llegue pronto a distribuidores como Amazon. La compañía ofrece una garantía de dos años y acceso a su red global de soporte técnico, un respaldo que refuerza la intención de CORSAIR de posicionar su nuevo mando como un referente dentro de los juegos de lucha. No es una simple incursión en un nuevo formato: es una declaración de intenciones.