Noticias
Las mejores ofertas en un nuevo Red Friday: especial Halloween
La noche de Halloween dará comienzo en unas horas, y para celebrarlo os hemos preparado un nuevo Red Friday cargado con las mejores ofertas en tecnología y electrónica de consumo.
Mantenemos el formato de siempre, así que encontraréis cada oferta a un clic de distancia. Aprovechamos para desearos un buen fin de semana.
Tarjetas gráficas
- Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 8GB rebajada a 335,90 euros. Perfecta para 1080p.
- GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC de 16 GB en oferta por 449,90 euros. Muy capaz en 1440p.
- ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 16 GB en oferta por 375,90 euros. La mejor para 1440p en relación calidad-precio.
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Twin Edge por 289,90 euros, la mejor para 1080p si tienes un presupuesto ajustado.
- INNO3D GeForce RTX 5080 X3 OC en oferta por 1.129,90 euros. Muy potente, y capaz de mover juegos en 4K con total fluidez.
Componentes para PC
- Memoria RAM Corsair Vengeance RGB DDR5 de 32 GB (2 x 16 GB) a 6.000 MT/s CL36 rebajadas a 165 euros.
- SSD Corsair MP600 GS de 1 TB en oferta por 72,38 euros.
- SSD rucial T705 de 4 TB rebajado a 377,99 euros.
- Fuente de Alimentación MSI 1250W 80PLUS Gold MPG con protecciones avanzadas rebajada a 174,99 euros. Ideal para montar una GeForce RTX 5090.
- Refrigeración líquida Tempest 360 ARGB de 360 mm rebajada a 79,99 euros.
- Tarjeta de sonido Creative Sound Blaster Z SE en oferta por 69,99 euros.
- Chasis PC MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW ARGB en oferta por 64,95 euros.
Portátiles
- Lenovo IdeaPad Slim 3 con Snapdragon X1, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y panel OLED en oferta por 699 euros.
- ASUS Vivobook OLED de 16 pulgadas con Ryzen AI 7 350, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB, panel OLED y Radeon 860M en oferta por 999 euros.
- ASUS ROG Strix G18 con Intel Core i7-14650HX, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 Laptop rebajado a 1.699 euros.
- Apple Macbook Air con SoC M4 de 10 núcleos, 16 GB de RAM, SSD de 256 GB y GPU de 8 núcleos en oferta por 949 euros.
- HP OMEN Transcend 14 con CPU Intel Core Ultra 9 285H, 64 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5070 Laptop rebajado a 2.049 euros.
Televisores
- LG NanoCell de 55 pulgadas 4K rebajada a 411,99 euros.
- Samsung de 55 pulgadas 4K con HDR10 en oferta por 379 euros.
- Philips Mini-LED Quantum Dot de 85 pulgadas con Ambilight y resolución 4K en oferta por 1.599 euros.
- LG OLED de 77 pulgadas con resolución 4K Gaming Pro en oferta por 1.899 euros.
- Samsung de 75 pulgadas con resolución 4K y HDR10+ en oferta por 699 euros.
Monitores
- Nilox de 27 pulgadas FHD curvo con tasa de refresco de 165 Hz en oferta por 109,99 euros.
- BenQ MOBIUZ de 27 pulgadas IPS 4K con tasa de refresco de 144 Hz, HDR10 y FreeSync Premium en oferta por 469,99 euros.
- ASUS TUF Gaming de 34 pulgadas UltraWide curvada con resolución de 3.440 x 1.440 píxeles, panel VA, tasa de refresco de 165 Hz, HDR10 y FreeSync Premium en oferta por 309 euros.
- LG UltraGear de 27 pulgadas con panel VA curvado, resolución QHD, tasa de refresco de 180 Hz y FreeSync en oferta por 147,95 euros.
- Titan Army de 27 pulgadas con panel LED Fast IPS, resolución QHD, tasa de refresco de 240 Hz y FreeSync en oferta por 209,99 euros.
Smartphones
- POCO F7 Ultra con Snapdragon 8 Elite, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento rebajado a 599 euros.
- Samsung Galaxy Z Flip7 con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en oferta por 1.088 euros.
- TCL 40 SE con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en oferta por 92,95 euros.
- Nothing Phone (3a) con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento rebajado a 299 euros.
- Samsung Galaxy S25 Ultra con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento rebajado a 1.199 euros.
Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.
Las mejores ofertas en un nuevo Red Friday: especial Halloween
El Galaxy S26 promete una revolución gracias a la IA
Qué incluye HP Instant Ink en sus planes de impresión: todo lo que debes saber
5 ventajas y 3 mitos de cambiar el router de mi operadora por un FRITZ!Box
Malas noticias si tienes una tarjeta gráfica Radeon RDNA o RDNA 2
El navegador web de Samsung llega a PCs con Windows
Escritorio remoto de Chrome, activación y uso
GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB frente a Radeon RX 9060 XT de 16 GB: cuál es mejor compra
Cómo desinstalar aplicaciones en Windows 11 y mejorar su rendimiento
La (nueva) guerra de los navegadores web (IA)
Cosori Turbo Tower Chef Edition, análisis: una revolución vertical
Microsoft exige un margen demencial a Xbox
Las mejores ofertas en un nuevo Red Friday: especial Halloween
El iPhone Air podría seguir el camino del mini y del Plus
Cosori Turbo Tower Chef Edition, análisis: una revolución vertical
Cómo desinstalar aplicaciones en Windows 11 y mejorar su rendimiento
La (nueva) guerra de los navegadores web (IA)
Electronic Arts integra IA y genera rechazo interno
Lo más leído
-
PrácticosHace 4 días
Escritorio remoto de Chrome, activación y uso
-
GuíasHace 5 días
GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB frente a Radeon RX 9060 XT de 16 GB: cuál es mejor compra
-
PrácticosHace 6 días
Cómo desinstalar aplicaciones en Windows 11 y mejorar su rendimiento
-
A FondoHace 6 días
La (nueva) guerra de los navegadores web (IA)