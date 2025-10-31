Conecta con nosotros

Las mejores ofertas en un nuevo Red Friday: especial Halloween

Publicado

el

31 octubre, 2025

La noche de Halloween dará comienzo en unas horas, y para celebrarlo os hemos preparado un nuevo Red Friday cargado con las mejores ofertas en tecnología y electrónica de consumo.

Mantenemos el formato de siempre, así que encontraréis cada oferta a un clic de distancia. Aprovechamos para desearos un buen fin de semana.

Tarjetas gráficas

Componentes para PC

Portátiles

  • Lenovo IdeaPad Slim 3 con Snapdragon X1, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y panel OLED en oferta por 699 euros.
  • ASUS Vivobook OLED de 16 pulgadas con Ryzen AI 7 350, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB, panel OLED y Radeon 860M en oferta por 999 euros.
  • ASUS ROG Strix G18 con Intel Core i7-14650HX, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 Laptop rebajado a 1.699 euros.
  • Apple Macbook Air con SoC M4 de 10 núcleos, 16 GB de RAM, SSD de 256 GB y GPU de 8 núcleos en oferta por 949 euros.
  • HP OMEN Transcend 14 con CPU Intel Core Ultra 9 285H, 64 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5070 Laptop rebajado a 2.049 euros.

Televisores

Monitores

Smartphones

  • POCO F7 Ultra con Snapdragon 8 Elite, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento rebajado a 599 euros.
  • Samsung Galaxy Z Flip7 con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en oferta por 1.088 euros.
  • TCL 40 SE con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en oferta por 92,95 euros.
  • Nothing Phone (3a) con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento rebajado a 299 euros.
  • Samsung Galaxy S25 Ultra con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento rebajado a 1.199 euros.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.

