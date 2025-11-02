Tesla y sus robotaxis: promesas, choques y secretismo

Cada vez que aparece una nueva información sobre los robotaxis de Tesla, lo primero que se viene a la mente no es “¡Eureka!”, sino más bien un suspiro colectivo: “Esto otra vez”. Promesas futuristas, anuncios alardeados y, al final, un piloto restringido, accidentes, preguntas sin responder… Bienvenidos al mundo del coche autónomo versión Tesla. Porque cuando la revolución tecnológica va sobre ruedas, resulta que esas ruedas chocan.

La última entrega de ese guion conocido llega desde Austin (Texas), donde la flota de robotaxis de Tesla sigue acumulando incidentes pese a que cada unidad lleva un “monitor de seguridad” humano con botón de emergencia. Según un informe de Electrek, el ritmo de accidentes ronda uno por cada 62.500 millas (~100.000 km) recorridas. Considerando que la competencia ya reporta cifras considerablemente mejores sin monitor humano a bordo, los números ponen en jaque la narrativa del “vehículo autónomo listo”. Y mientras el verdadero protagonista del futuro sigue en el taller, el vehículo estrella parece estar en el confesionario.

¿Por supervisión? ¿Verdad que decía supervisión? Pues parece que la idea de que “hay un humano vigilando” no mitiga del todo los fallos. Los informes recogen colisiones con objetos estacionarios, frenadas bruscas y desviaciones erráticas. Todo ello ante la supuesta vigilancia de un humano listo para “apagarlo” si va mal. Pero lo que en un minuto podría sonar a accidente aislado, empieza a adquirir la magnitud de patrón: promesa de “sin conductor” + realidad de conductor humano + errores básicos = fórmula que hace perder credibilidad. Y lo peor: la empresa apenas ofrece detalles.

Porque aquí entramos en terreno pantanoso: la opacidad. Tesla ha solicitado que parte de la documentación técnica de su programa de robotaxis en Austin se mantenga en secreto comercial. Esto no es nuevo en su trayectoria, pero cuando hablamos de vehículos que entran en circulación con pasajeros reales, compartir los protocolos de seguridad no debería ser una opción: debería ser un requisito. Y que la empresa insista en que “es confidencial” no calma, sino que aviva la sensación de que lo que ocurre detrás del parqué público no está tan pulido como el relato oficial.

El problema no es solo el accidente en sí, sino lo que representa: una promesa reiterada que choca con la realidad (literalmente). Tesla lleva años vendiendo la idea de conducción totalmente autónoma, sin volante, sin intervención humana… y luego aparece con flotas piloto pequeñas, supervisores a bordo, “zonas seguras” geocercadas y más promesas para “2026, 2027…” Que eso no funcione aún no sería necesariamente motivo de alarma, si el discurso no fuese el de “lo tenemos casi hecho”. Pero cuando los hechos no acompañan, el ruido —y el secretismo— dejan de parecer accidente y se asemejan a la táctica.

Y mientras Tesla sube el volumen de su megáfono de innovación, las calles siguen detectando los fallos. ¿Dónde está el coche sin conductor? ¿Dónde están los miles de robotaxis que se anunciaron? Las cifras más realistas (10‑20 unidades en junio de 2025) revelan que el futuro sigue siendo pequeño y supervisado. Mientras, otros competidores —menos pomposos pero más transparentes— avanzan. Y resulta que en la revolución tecnológica, la credibilidad es tan importante como la potencia del chip.

Al final, lo inquietante no es tanto que un robo‑taxi de Tesla haya chocado, sino que la respuesta más inmediata sea “todo está bajo secreto comercial”. Y ese silencio pesa más que una colisión aparente. Porque si la futura movilidad va a depender de máquinas que no conducimos, querríamos fiarnos un poco más de su transparencia y un poco menos del espectáculo. Y mientras Tesla acumula titulares, promesas y flotas en miniatura, todos quienes observamos desde el asiento trasero seguimos preguntándonos: ¿cuándo empezará el viaje sin conductor? Y sobre todo: ¿cuándo parará de dar golpes cuando lo haga?