Migrar a la nube sin perder el rumbo: todo lo que debes saber en este webinar

Migrar a la nube ya no es una opción. Para muchos negocios, tanto de pequeño como de gran tamaño, es una necesidad que deben cumplir para mantener su capacidad de competir tanto con sus rivales directos como con sus rivales indirectos.

También es un proyecto que puede convertirse en un auténtico desafío, porque debemos ser capaces de ajustarlo no solo a nuestras necesidades reales, tanto de capacidad como de rendimiento, y también de presupuesto.

Una migración a la nube mal ejecutada puede darnos serios quebraderos de cabeza, y ahí es donde entran en juego los conocimientos y las claves que podremos adquirir con este webinar que ACKstorm nos tiene preparado.

El próximo 6 de noviembre a las 10 de la mañana, hora española, ACKstorm, Premier Partner de Google Cloud y AWS con la máxima certificación y más de 23 años de experiencia, celebrará un webinar exclusivo donde tocará temas tan importantes como:

Beneficios estratégicos de la nube, que van más allá del ahorro.

Entre ellos podemos destacar cómo la eficiencia, escalabilidad y optimización de recursos. Descubriremos seis estrategias de migración al detalle, que van desde los momentos más tempranos a cuándo elegir cada enfoque según tu contexto específico y qué impacto real tienen en costes, tiempos y resultados de negocio.

Conoceremos los errrores críticos que debes evitar desde el inicio, y que pueden afectar a cosas tan importantes como el control presupuestario, la seguridad, la continuidad operativa y la funcionalidad en general.

En este webinar contaremos con la presencia de los expertos Guillermo Grotz, Cloud Sales Manager en ACKstorm, y Marta Lorenzo, Senior Marketing Specialist en ACKstorm. Verónica Cabezudo, directora de MuyCanal, será la encargada de la coordinación del webinar.

Durante este webinar también se celebrará una ronda de preguntas y respuestas, en la que podrás aprovechar para resolver todas tus dudas, y lo mejor es que es totalmente gratuito. No te lo puedes perder, consigue ya tu plaza haciendo clic en el enlace que encontrarás justo debajo de estas líneas.