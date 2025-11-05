El precio de la DDR4 y DDR5 se ha duplicado, y no deja de subir

Os habíamos avisado de que el precio de la RAM iba a empezar a subir de forma considerable, y al final esta previsión se ha cumplido. El precio de algunos kits de DDR4 y DDR5 ha subido tanto que su coste se ha duplicado en tan solo unas semanas, y el precio de algunas unidades SSD también se está incrementando, aunque de una manera menos marcada por temas de stock.

Dependiendo del mercado en el que busquemos, y de lo que queramos comprar, los precios pueden llegar a superar los 300 euros por un kit de DDR5 de 32 GB (2 x 16 GB) a 6.000 MT/s con latencias CL30. Todavía es posible conseguir kits de este tipo por menos de 200 euros, pero la subida de precios se aprecia de una manera muy clara, y solo se mantienen en niveles económicos los kits a menos de 6.000 MT/s.

Si buscamos un kit de 64 GB de DDR5 a 6.000 MT/s y con latencias CL30 tendremos que pagar entre 380 y 480 euros, dependiendo de la marca y de los acabados del kit. Los precios pueden variar mucho, y un simple aumento de la velocidad o una reducción de las latencias puede hacer que el precio se dispare entre dos kits casi idénticos.

Repasando las fluctuaciones a nivel internacional utilizando Partpicker podemos ver que efectivamente, el precio de la DDR5 ha aumentado mucho en general, y que esa subida de precio ha sido más marcada en los kits que funcionan a una velocidad de 5.600 MT/s y 6.000 MT/s. En kits a menor velocidad la subida de precio ha sido un poco más comedida.

El precio de la DDR4 también ha subido. La mayoría de los kits de 32 GB (16 GB x 2) a 3.200 MT/s con latencia CL16 tienen un precio de más de 140 euros en España, aunque todavía es posible conseguir kits de ciertas marcas con precios de entre 115 y 120 euros. Los kits de 16 GB (8 GB x 2) se mueven entre los 80 y los 100 euros.

¿Qué debo hacer si necesito DDR4 o DDR5?

Viendo la situación actual, y las previsiones de una demanda creciente y un stock cada vez más bajo, te diría que lo mejor que puedes hacer es aprovechar las ofertas que están por venir en este Black Friday para comprar los kits de RAM que necesites, porque me temo que a partir de diciembre, y sobre todo a partir del primer trimestre de 2026, los precios subirán todavía más.

Esas son las previsiones que han lanzado varios analistas y firmas de confianza, y tiene todo el sentido del mundo, porque la producción de DDR4 seguirá bajando y esto afectará al stock y a los precios de venta.

El stock de DDR5 también se verá afectado por la alta demanda y por una reducción de la producción, debido a un cambio de estrategia entre los grandes fabricantes de DRAM, que han pasado a centrar sus esfuerzos en aumentar la producción de memorias con un mayor margen de ingresos, como LPDDR5X y HBM3E.

Otros factores que están influyendo son la situación de pánico general que se está produciendo, y que está llevando a compras de grandes cantidades de DRAM para evitar futuros problemas de stock, y las transiciones a nuevos nodos de producción, que siempre tienen una primera etapa con tasas de éxito más bajas a nivel de oblea.