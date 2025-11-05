AMD arrasa en gaming con sus CPUs Ryzen y GPUs Radeon, sus ingresos crecen

La compañía de Sunnyvale vive un momento dorado con sus procesadores Ryzen, y a sus GPUs Radeon tampoco les está yendo nada mal. Sus últimos resultados financieros lo confirman, ya que durante el tercer trimestre del año la división cliente de AMD (consumo general) registró unos ingresos de 4.000 millones de dólares.

En el tercer trimestre de 2025 los ingresos de esta división fueron de 2.300 millones de dólares, lo que significa que tenemos un crecimiento año sobre año (frente al mismo periodo del año anterior) del 73%, o lo que es lo mismo, de 1.700 millones de dólares.

Según AMD, ese gran crecimiento ha estado impulsado por:

Las ventas de sus procesadores Ryzen, incluyendo todas las generaciones actuales.

Una fuerte demanda de sus gráficas Radeon, incluyendo también todas las generaciones que tienen a la venta actualmente.

Un aumento de los ingresos de sus soluciones semipersonalizadas.

Los ingresos operativos de AMD fueron de 867 millones de dólares en el tercer trimestre del año, lo que supone un aumento enorme frente a los 288 millones de dólares del trimestre anterior. Esta mejora fue posible gracias al aumento de los ingresos.

Entre los momentos clave pasado trimestre AMD ha destacado el lanzamiento de los procesadores Threadripper 9000 y Threadripper PRO 9000, la llegada de las consolas portátiles ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X, que montan APUs Ryzen Z2, y el lanzamiento de AMD FSR 4, una tecnología de reescalado por IA compatible con las Radeon RX 9000.

Este crecimiento masivo es un reflejo claro del buen trabajo que ha venido haciendo AMD en el sector gaming, donde ha logrado posicionarse como la reina a nivel de rendimiento CPU gracias a los Ryzen X3D, que no solo ofrecen el mayor rendimiento en juegos, sino que también consiguen el mejor rendimiento por vatio en este tipo de aplicaciones.

La división Radeon también ha mejorado notablemente. Las Radeon RX 9000 son un paso en la dirección correcta, ofrecen un rendimiento muy competitivo en rasterización, sobre todo en relación coste por fotograma, y también han mejorado en trazado de rayos y en IA aplicada a gaming, gracias a la llegada de FSR 4.

El futuro pinta brillante para la división gaming de AMD. RDNA 5, su futura arquitectura gráfica, será utilizada en las consolas de próxima generación de Sony y Microsoft, PS6 y Xbox Next, y FSR Redstone promete una revolución que traerá nuevas tecnologías de IA avanzada aplicada a gaming, y que le permitirá competir mucho mejor con el ecosistema DLSS 4 de NVIDIA.