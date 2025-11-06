Black Friday 2025: cómo aprovechar las ofertas y evitar fraudes

El Black Friday 2025 está a la vuelta de la esquina y los grandes minoristas se preparan para la mayor campaña de ventas del calendario anual. De igual manera, los consumidores deben prepararse para la campaña y hoy te vamos a recordar una serie de consejos que te pueden ayudar a encontrar y aprovechar las mejores ofertas, evitando fraudes y también las estafas que suelen incrementarse en estas fechas.

Como hemos ido viendo en años anteriores, el comercio electrónico ha fulminado la esencia original del ‘Viernes Negro’ estadounidense, al difuminar la línea entre lo virtual y lo físico. Así, la campaña ya no se limita a un sólo día (último viernes de noviembre después del Día de Acción de Gracias) ni a la tienda física como en sus orígenes. Hoy, cualquier negocio, grande o pequeño, se apunta a unas promociones que abarcan ya a todo el mes de noviembre y que comienzan con las ofertas ‘Pre-Black’ como las que ha puesto en marcha nuestro minorista de cabecera, PcComponentes.

Black Friday 2025, cómo evitar fraudes y estafas

Es habitual que los ciberdelincuentes aprovechen estas campañas masivas de compras para realizar fraudes, estafas, intentar colar malware o recopilar datos personales con violaciones sonadas que hemos visto otros años en plataformas de venta importantes.

Por otro lado, es igual de común encontrarnos con el llamado ‘Ciber Fraude’, aún más lamentable porque lo practican algunos minoristas sin escrúpulos con un proceso burdo: las semanas anteriores suben los precios de las ofertas para bajarlos durante la campaña y así hacer creer que ofrecen ‘ofertones’ cuando realmente el descuento es mínimo o inexistente. Es indispensable asegurarnos de mantener una ciberseguridad efectiva y de que no nos engañen con los precios siguiendo una serie de consejos que son extensivos a cualquier periodo de compra por Internet.

¡Cuidado con los precios!

Durante este mes te van a bombardear con todo tipo de ofertas, desde el negocio más inesperado y con cualquier tipo de precio. Pero, cómo separar el grano de la paja? La actuación aquí es revisar el precio oficial que marca el fabricante, el histórico de precio de los productos y realizar una comparación a fondo entre los distintos minoristas. Te pueden sorprender las diferencias de precio… O que ese ‘ofertón’ que venden los departamentos de marketing esté más caro que hace dos semanas.

Formas de pago

La tarjeta de crédito se impone como el medio principal en la compra on-line y en el Black Friday 2025 no va a ser diferente. Como medida de seguridad es importante utilizar una sola tarjeta de crédito para minimizar riesgos y asegurarse que la misma tenga protección contra el fraude, 2FA o similares. Lo mismo con cualquier otro método de pago que utilicemos, sea PayPal, transferencias u otras.

Cuidado con los enlaces de compra y webs fraudulentas

Accede al portal web oficial del minorista evitando enlaces que te manden desde sitios desconocidos. Si tienes códigos promocionales especiales, escríbelos y comprueba si son legítimos. Evita anuncios, webs y apps fraudulentas aunque sean difíciles de identificar. Cuando descargues una nueva app o visites una web no habitual, dedica algo de tiempo a leer reseñas sobre la misma, así como cualquier queja de los usuarios.

Evita el Phishing y el Smishing

Los correos de phishing llevan a webs no seguras que recopilan datos personales, como credenciales de acceso o datos de tarjetas de crédito. Estate atento también a los intentos de phishing por SMS -también conocidos como ‘smishing’- o a mensajes a través de redes sociales. Y mensajería instantánea, cada vez más extendida.

Black Friday 2025, cómo preparar una compra responsable

Ciertamente, el ‘Viernes negro’ no es lo que era y las ofertas que vemos en Europa no alcanzan -ni de lejos- las que ofrecen en su país de origen, Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, siempre se pueden encontrar ofertas que no están disponibles el resto del año. Si te esfuerzas puedes ahorrar bastante dinero.

Prepara el carro de la compra y presupuestos

Aunque siempre hay que estar abierto a la llegada de una oferta que no puedas rechazar, no te calientes, piensa en tus necesidades y haz un presupuesto previo. Si tienes claro el producto que deseas comprar y esperas (o ya lo has visto anunciado) que se ofrezca con descuento, puedes preparar con antelación el carro de la compra con esos artículos. También puedes marcarlos como favoritos o activar las “listas de productos deseados” como base de tus intenciones de compra. Y ve preparado para terminar con las manos vacías si no encuentras esos ofertones que prometen.

Compra on-line y ofertas ‘Flash’

En Estados Unidos la tienda física sigue contando mucho en estas promociones, pero fuera de allí el comercio electrónico gana por goleada. Prepárate. En algunas plataformas de comercio electrónico la rapidez a la hora de pulsar los botones de compra es clave para acceder a las mejores ofertas. Las mejores de ellas (denominadas flash) duran minutos o segundos. Invierte algo de tiempo en revisar tus cuentas en línea, datos personales, direcciones de envío y facturación y métodos de pago. Si el minorista on-line lo soporta, activa la compra en-un-clic. Recuerda que cada segundo cuenta a la hora de acceder a productos masivos con los mejores descuentos. En Europa no hay demasiados, lamentablemente.

Rastreadores

Realizar un seguimiento de todas las ofertas de todos los minoristas en una jornada como el Black Friday 2023 puede ser un auténtico dolor de cabeza para un usuario porque no hay un estándar para los anuncios. Sin embargo, existen rastreadores que hacen el trabajo por nosotros filtrando las ofertas. También interesante la activación de alertas para recibir notificaciones por correo electrónico con las ofertas. Y si no, no te preocupes, en MuyComputer iremos sacando una amplia selección con las mejores como hacemos cada año.

Exige garantía

Al igual que en otros periodos de «rebajas», la garantía de productos comprados en el Black Friday 2025 es la misma que en cualquier otra época. Exige tus derechos como consumidor. En España, dos-tres años mínimo para cualquier producto electrónico. Lo mismo para envíos y devoluciones (14 días desde la recepción del producto) o plazo máximo de entrega (30 días en compras por Internet si no se específica un tiempo superior). Los grandes minoristas refuerzan plantillas especialmente para logística y atención al cliente. No debe haber problemas, pero asegúrate, la garantía tiene que ser la misma que durante el resto del año.