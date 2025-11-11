Google Maps estrena guiado de carril con realidad aumentada

Google Maps ha cambiado la forma en que nos orientamos en el mundo. Desde que la navegación GPS se convirtió en una función básica del móvil, perderse es mucho más difícil que hace una década. Sin embargo, hay algo que nunca ha terminado de resolverse del todo: qué carril debemos tomar exactamente, sobre todo en cruces urbanos o incorporaciones rápidas. Esa duda, a veces decisiva, ha sido el talón de Aquiles de los navegadores más populares. Hasta ahora.

Google ha anunciado la integración de una nueva función llamada Live Lane Guidance, una forma de guiado de carril en tiempo real que utiliza la cámara del vehículo, inteligencia artificial y visión por ordenador para mostrar directamente al conductor cuál es el carril correcto en cada momento. A diferencia de las tradicionales flechas en pantalla o las instrucciones por voz, esta solución combina información visual del entorno con indicaciones dinámicas superpuestas en el panel del coche.

El primer vehículo en estrenar esta tecnología será el Polestar 4, un SUV eléctrico con Android Automotive OS nativo. Esto significa que el sistema de navegación, y todas las funciones de Google Maps, se ejecutan directamente en el coche, sin necesidad de depender de un smartphone conectado. La integración es total y forma parte del ecosistema digital del vehículo desde el momento del arranque.

A nivel técnico, el sistema utiliza los sensores del coche y la cámara delantera para reconocer la configuración de la vía en tiempo real. A partir de ahí, el software interpreta señales, calcula posiciones relativas y proyecta información directamente en el cuadro de instrumentos o pantalla central. La IA es capaz de anticiparse a maniobras próximas, alertar sobre giros mal tomados o advertir si el conductor se desvía del trazado previsto. Todo sin interrumpir la conducción ni saturar la interfaz con datos irrelevantes.

La diferencia con respecto al sistema convencional de Google Maps es significativa. Hasta ahora, la información sobre los carriles correctos se ofrecía de forma estática, con flechas representadas en el mapa o avisos sonoros genéricos. En entornos urbanos densos, esto resultaba impreciso o poco intuitivo. El nuevo sistema, en cambio, interpreta el escenario real y ofrece una guía visual directa, lo que puede reducir errores y mejorar la seguridad en situaciones complejas.

Por el momento, Live Lane Guidance está limitado a vehículos con Android Automotive y solo se encuentra disponible en dos países: Estados Unidos y Suecia. Google ha confirmado que se trata de un despliegue inicial, y que ampliará su compatibilidad a otros fabricantes y regiones a medida que evolucione la integración. No hay fechas concretas, pero Polestar seguirá siendo el primero en implementar estas novedades como parte de su colaboración con el ecosistema de Android para automoción.

Más allá de ser una simple función de navegación, esta integración representa un paso hacia la fusión completa entre coche, software y entorno. Google Maps deja de ser una aplicación externa para convertirse en un copiloto inteligente, que ve, analiza y decide junto al conductor. En esa dirección, el guiado por carril con IA no solo facilita el trayecto: redefine la relación entre la máquina y quien la conduce.

