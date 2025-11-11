Google te avisará de las aplicaciones que consumen mucha batería

Google lleva tiempo trabajando para mejorar la Play Store, su conocida tienda de aplicaciones para Android. Uno de sus frentes más importantes en este sentido ha sido siempre la lucha contra aplicaciones maliciosas, y ahora tiene el punto de mira en aquellas aplicaciones que consumen mucha batería.

Una aplicación puede consumir batería incluso cuando pensamos que ya no la estamos utilizando. Si la dejamos en segundo plano, esta puede seguir teniendo un gran impacto en el consumo de recursos, y acelerar el drenaje de la batería.

Google comprueba muchas cosas en las aplicaciones que forman parte de la Play Store para asegurar la calidad de las mismas, incluyendo su comportamiento y las tasas de errores y bloqueos que sufren. De esta manera, las aplicaciones más problemáticas y con peor rendimiento acaban perdiendo visibilidad en la Play Store, y dejan de ser recomendadas.

El alto consumo de batería formará parte de ese conjunto de elementos que Google va a tener en cuenta a la hora de valorar la calidad de una aplicación. Si una aplicación registra un alto consumo de batería en segundo plano, cuando el dispositivo está en modo de activación parcial, mostrará el aviso que vemos en la imagen y perderá visibilidad.

Con todas estas medidas Google está enviando un mensaje claro a los desarrolladores: si estos no optimizan y pulen sus aplicaciones estas se acabarán hundiendo en términos de visibilidad, y en una tienda como la Play Store, donde hay millones de aplicaciones y miles de aplicaciones con una misma función, tener un poco más o un poco menos de visibilidad puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Un paso acertado por parte de Google, porque la eficiencia es muy importante cuando hablamos de dispositivos móviles. Esta determina las horas de uso que podremos disfrutar por cada carga de batería, y la cantidad de veces que tendremos que cargarla en determinados periodos de tiempo.

El uso de aplicaciones más eficientes puede reducir considerablemente los ciclos de carga de un smartphone, y esto equivale a un menor desgaste de la batería y a una mayor vida útil de la misma. Esto es común a cualquier batería, incluidas las de los portátiles. Por esta razón es tan importante que las aplicaciones no consuman una cantidad desmesurada de batería, y por eso Google ha tomado esta medida.