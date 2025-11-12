Galaxy S26 Ultra tendrá mejoras en la RAM que afectarán a sus cámaras

Una de las mejoras que traerá el Galaxy S26 Ultra frente al Galaxy S25 Ultra será una memoria LPDDR5X más rápida. Esta funcionará a 10,7 Gbps, un aumento significativo frente al modelo actual, que trabaja a una velocidad de 8,5 Gbps.

Esos 2,2 Gbps adicionales de ancho de banda van a permitir mejoras a nivel de rendimiento, y también en las capacidades del Galaxy S26 Ultra a nivel de cámaras. En este sentido, Phone Art ha compartido un documento muy completo donde recoge todas las mejoras que podemos esperar en este nuevo smartphone.

La lista es muy amplia, pero las más importantes son las que os destaco a continuación:

Composición de imágenes más rápida, reduciendo el novel de procesado hasta en un 25% (usando la cámara principal de 200 MP).

Permite utilizar modelos de IA más complejos para reducir el ruido de la imagen y mejorar la resolución.

Grabación de vídeo en 4K a 120 FPS y 8K de forma más estable y fluida, sin pérdidas de rendimiento ni irregularidades.

Mayor precisión con HDR y más estabilidad de fotogramas en vista previa.

Exportación RAW hasta un 30% más rápida.

Mejoras en el modo retrato, con una representación más precisa y realista.

Fusión HDR casi instantánea, sin retrasos importantes.

Hasta un 15% menos de calor generado, y mayor cadencia de disparo en la cámara.

En la imagen adjunta podéis ver también una explicación de cómo afectarán esas mejoras al uso del Galaxy S26 Ultra en un escenario real, y la explicación técnica de cada una de ellas.

Esas explicaciones técnicas se pueden resumir de una manera muy sencilla, y es que a la NPU y a todo el sistema de cámaras del terminal les beneficia tener un mayor ancho de banda, y este permite mejorar el rendimiento de diferentes componentes que utilizan la memoria del sistema.

Por otro lado, el Galaxy S26 Ultra va a utilizar memoria LPDDR5X de nueva generación, que tiene un voltaje más bajo y una menor pérdida de la señal. Esto tendrá un impacto positivo en el consumo y en la generación de calor, y también en el rendimiento en general.

La verdad es que es impresionante todas las mejoras que se pueden conseguir en un smartphone con un simple aumento del ancho de banda de la memoria, pero es lógico, sobre todo teniendo en cuenta la gran dependencia que tienen estos dispositivos del posprocesado y de la IA, y la dependencia que a su vez tienen ambos de la memoria del sistema.

Esto también deja clara otra cosa importante, y es que no solo importa la capacidad de la memoria, también es clave la velocidad y el consumo de la misma. En este sentido, os recuerdo que el próximo gran salto en el sector smartphone se producirá con la llegada de la LPDDR6.