Sony prepara una PS5 digital 120 dólares más barata, pero limitada

El alto precio de PS5 no está siendo un problema para Sony. Su consola está teniendo tanto éxito que ya supera en 2,5 veces la cantidad de Xbox Series S y Series X vendidas, y va camino de superar a ambas en una proporción de 3 a 1.

Sin embargo, Sony es consciente del peligro de Nintendo Switch 2 representa, sobre todo en Japón, y por eso ha decidido seguir los pasos de Nintendo y ha lanzado una nueva PS5 digital exclusiva para ese mercado que cuesta 120 dólares menos.

El precio de una PS5 digital en Japón es de 475 dólares al cambio, y esta versión especial tiene un precio de 355 dólares. La diferencia es grande, pero todavía resulta mucho más cara que en el momento de su lanzamiento, cuando se podía comprar por 260 dólares al cambio.

La inflación, los costes de producción, la debilidad del yen en el mercado internacional y la propia avaricia de Sony han hecho estragos en el precio de PS5, de eso no hay ninguna duda, y su impacto se ha dejado notar en todos los mercados.

Ese nuevo modelo especial está limitado a Japón y tiene la misma particularidad que la Nintendo Switch 2 exclusiva para dicho mercado, que solo se puede utilizar en el idioma japonés. Esto no supone ningún problema real para el público japonés, y teniendo en cuenta la diferencia de precio dicho modelo es algo perfectamente aceptable.

El resto de sus características serán idénticas a las del modelo estándar, lo que significa que tendrá la misma unidad de almacenamiento de 1 TB que debutó con el modelo «Slim», y que no tendrá ningún sacrificio para intentar reducir costes.

Con ese precio de 355 dólares la PS5 Slim exclusiva de Japón se convierte en el modelo más barato que se puede comprar actualmente en el mercado internacional. En España el precio de esta consola es de 499 euros en un pack que incluye el juego EA FC 26 (código de descarga digital), que al cambio serían 577,50 dólares.

La diferencia de precio es espectacular, ya que en España pagamos un 62,67% más por la misma consola. Estos números nos cuentan una historia simple pero muy importante, que la competencia en el mercado de las consolas es muy importante, y que el fracaso de Xbox Series X y Series S no nos ha hecho ningún bien a los consumidores.

Han pasado ya cinco años desde el lanzamiento de PS5, y estamos pagando 100 euros más por el modelo «Slim» y 50 euros más por el modelo con unidad óptica. Para que podáis comparar, en el mismo momento de su ciclo de vida PS4 había bajado de precio casi a la mitad. Si esto sigue así, PS5 mantendrá su precio actual prácticamente durante todo su ciclo.