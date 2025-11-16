2026, el año de la despedida de Tim Cook

Apple se prepara para cerrar una etapa histórica. Según una reciente filtración publicada por el Financial Times, Tim Cook, actual CEO de la compañía, dejará su cargo a comienzos de 2026. Aunque desde hace tiempo se daba por sabido que su salida no estaba demasiado lejos, esta es la primera vez que se apunta a un rango temporal tan concreto. Además, esta fecha llega acompañada del nombre del que sería su sucesor (algo que tampco es la primera vez que escuchamos): John Ternus, actual responsable de hardware de la compañía.

Cook asumió el liderazgo de Apple en agosto de 2011, poco antes del fallecimiento de Steve Jobs. Su papel como gestor ha sido ampliamente reconocido, convirtiendo a Apple en la empresa más valiosa del mundo y transformando su modelo de negocio con una fuerte apuesta por los servicios, la transición hacia sus propios chips Apple Silicon y la expansión hacia nuevos territorios, como la realidad aumentada o los wearables, con más éxito en unos casos que en otros, eso sí.

El posible relevo en 2026 no sería una sorpresa total. El propio Cook ya había dejado entrever en varias entrevistas que no pretendía seguir al frente de Apple por mucho más tiempo. Además, 2026 podría ser el momento idóneo para cerrar su etapa, si bien quedarían abiertos algunos frentes abiertos durante su mandato, y que actualmente se encuentran en una situación compleja, como la Vision Pro y los lentos e insuficientes avances en inteligencia artificial.

El nombre de John Ternus como sucesor cobra fuerza por múltiples motivos. No solo ha sido uno de los ejecutivos más visibles en las últimas keynotes, liderando presentaciones clave como las de los nuevos MacBook Pro, sino que también representa una figura técnica, discreta y alineada con el ADN de Apple. Su ascenso dentro de la compañía ha sido constante desde que se unió en 2001, y se le atribuye un papel clave en la evolución del hardware actual de la marca.

La posible llegada de Ternus al cargo más alto abriría una nueva etapa en Apple, quizá menos marcada por la expansión financiera y más centrada en el desarrollo de producto. Cook transformó a Apple en una máquina de generar ingresos con márgenes cada vez más altos, pero eso vino acompañado de ciertas críticas por un supuesto menor foco en la innovación disruptiva. Ternus podría marcar un giro de timón, reforzando el enfoque técnico que muchos aún asocian con la etapa de Jobs.

En cualquier caso, el relevo tendría implicaciones profundas en una compañía que lleva más de una década bajo un mismo liderazgo. Se trataría de la segunda gran sucesión en la historia reciente de Apple, y una buena parte del futuro de la firma dependerá de cómo se gestione este proceso. Será clave mantener la confianza de los mercados, los desarrolladores y, sobre todo, los usuarios, en un momento de cambio profundo para toda la industria tecnológica.

Si se confirma este cambio en la cúpula directiva, 2026 será recordado como el año en que Apple cerró un ciclo de estabilidad y expansión. Tim Cook dejará tras de sí una Apple sólida, rentable y más grande que nunca. A John Ternus le tocará definir el futuro de una compañía que no solo hace productos, sino que marca tendencias. El reto no será pequeño, pero si alguien está preparado para asumirlo dentro de Apple, ese parece ser él.