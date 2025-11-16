GeForce RTX 5080, en oferta por 999 euros, ¡aprovéchalo ya!

La tarjeta gráfica GeForce RTX 5080 de NVIDIA ya era, por derecho propio, uno de los modelos más atractivos de la actual generación Blackwell. Pero ahora, con su precio rebajado a 999 euros en PcComponentes, se convierte en una de las opciones más potentes y equilibradas del mercado para jugadores, creadores de contenido y profesionales que buscan la máxima potencia en su PC.

Este modelo en concreto, la Palit GeForce RTX 5080 GamingPro de 16 GB, normalmente cuesta 1.215,71 euros, así que la rebaja actual supone un ahorro de más de 200 euros. Y no hablamos de una gráfica cualquiera: está diseñada para ofrecer una experiencia gráfica de altísimo nivel, con soporte para DLSS 4, Ray Tracing avanzado y la nueva generación de aceleración por IA de NVIDIA.

La RTX 5080 se posiciona como una opción ideal para quienes juegan a 1440p o 4K y buscan mantener una tasa de fotogramas fluida sin tener que reducir la calidad gráfica. Gracias a sus 10.752 núcleos CUDA y a su arquitectura Blackwell de última generación, es capaz de mover cualquier juego actual con los ajustes al máximo, e incluso está preparada para lo que venga en los próximos años.

El salto respecto a generaciones anteriores es más que notable. En muchos títulos AAA, la RTX 5080 supera en rendimiento a la RTX 4080 SUPER, y lo hace con un consumo más eficiente y mejor soporte para tecnologías clave como DLSS 4 y la generación multiframe, lo que mejora no solo los FPS, sino también la fluidez visual general.

Si bien está diseñada con el gaming como prioridad, la RTX 5080 es también una herramienta excelente para creadores de contenido, modelado 3D, edición de vídeo en 4K y 8K, o para quienes trabajan en el campo de la inteligencia artificial y prefieren contar con potencia local en lugar de soluciones en la nube. Con 16 GB de memoria GDDR7 de alta velocidad, su enorme ancho de banda y su nuevo sistema de refrigeración optimizado, es una gráfica que lo tiene todo para responder con solvencia a tareas exigentes y sesiones prolongadas de trabajo.

A continuación te dejamos un resumen de sus especificaciones más destacadas:

Núcleo gráfico GB203 fabricado en el nodo N4 de TSMC (5 nm).

45.600 millones de transistores en un encapsulado de 378 mm² (densidad de 120,6 millones de transistores por mm²).

84 unidades SM.

10.752 shaders a 2,29 GHz y 2,61 GHz.

336 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

84 núcleos RT de cuarta generación (171 TFLOPs).

336 núcleos tensor de quinta generación (1.801 TOPs).

56,27 TFLOPs en FP32.

Bus de 256 bits.

64 MB de caché L2.

Interfaz PCIe Gen5.

16 GB de memoria GDDR7 a 30 Gbps (ancho de banda de 960 GB/s).

TGP de 360 vatios.

Utiliza un conector de alimentación de 16 pines (450 vatios).

Una compra redonda ahora que está en oferta

En resumen, la Palit RTX 5080 GamingPro es una tarjeta gráfica que no solo está a la altura de lo mejor del mercado, sino que ahora, gracias a esta oferta de PcComponentes, resulta una compra especialmente atractiva. Si estabas esperando el momento perfecto para dar el salto a una gráfica de nueva generación, este puede ser tu momento.

