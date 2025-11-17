Prácticos
El arranque seguro está activado en BIOS pero no en Windows, ¿cómo lo soluciono?
Algunos usuarios de Windows 10 y Windows 11 están teniendo problemas con la activación del arranque seguro. Yo mismo me encontré en esa situación justo ayer después de actualizar la BIOS de mi placa base, y os voy a explicar cómo solucionarlo fácilmente y de forma segura.
Cuando se produce una actualización de la BIOS de la placa base se reinician los ajustes y configuraciones que tengamos aplicados, incluyendo el perfil de la RAM y cualquier otro cambio, y esto afecta también a la configuración del arranque seguro.
Cuando intenté jugar a Battlefield 6 tras dicha actualización me saltó el aviso de que no tenía activado el arranque seguro, un requisito básico para el juego. Lo comprobé y efectivamente, Windows 11 me confirmó que estaba desactivado, así que reinicié el equipo y entré en la BIOS para revisar la configuración en general.
En la BIOS todo parecía estar bien. Había reactivado el perfil EXPO de la RAM, Resizable BAR estaba activado, y al entrar en la sección «Boot» (arranque) me aparecía la siguiente configuración:
- Mode: Setup.
- Secure Boot Enabled (Not Active).
- Standard.
A simple vista parece que tenemos el arranque seguro activado, y esto es lo que acaba dejando a los usuarios en un aparente callejón sin salida. Es lógico, porque esa configuración da a entender que todo está correcto en la BIOS, y lo más normal es que un usuario medio no sepa dónde está el problema ni cómo resolver esta situación.
Cómo solucionar el problema de activación de arranque seguro en Windows
- Reinicia el equipo y entra en la BIOS de tu placa base (pulsa «suprimir» o la tecla correspondiente durante el proceso de arranque).
- Una vez dentro de la BIOS cambia al modo avanzado de tu placa base, y accede a la sección de configuración.
- Navega y busca la sección de seguridad donde se encuentra la opción de activar el chip TPM 2.0, o en su defecto Intel PTT o AMD fTPM. Este paso dependerá de la marca de tu placa base. Por ejemplo, en una placa base GIGABYTE tendrías que entrar en «Settings > Miscellaneous».
- Ahora entra en la sección «Boot», y desactiva la opción CMS.
Una vez hecho esto, entramos en la sección de «Secure Boot», y debemos aplicar la siguiente configuración:
- Mode: User.
- Secure Boot Enabled.
- Custom. Pasar de «standard» a «custom», y a la inversa, reiniciaría las claves de arranque seguro.
No os preocupéis si nos aparece el mensaje de «Not Active» junto a «Secure Boot Enabled», este funcionará igualmente. Al hacer estos cambios ya tendréis el arranque seguro activado y funcionando en Windows.
Cómo comprobar si se ha activado el arranque seguro
Cuando llegues al escritorio de Windows pulsa las teclas Windows + R y escribe «msinfo32» sin comillas. Pulsa intro y en el listado de especificaciones de tu PC podrás ver si el arranque seguro está activado.
