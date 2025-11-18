A Fondo
Ahorra con el Black Friday de PcComponentes: las mejores ofertas elegidas por nuestros expertos
La temporada de ofertas del Black Friday se encuentra en uno de sus momentos más importantes, y para celebrarlo el equipo de expertos de MuyComputer hemos seleccionado las mejores ofertas que están disponibles ahora mismo en uno de los minoristas tecnológicos más importantes de España, PcComponentes.
Todas las ofertas que vais a encontrar a continuación han sido elegidas por nosotros de forma independiente, basándonos en nuestro criterio y en nuestra experiencia como profesionales del sector. Escogemos productos que ofrecen un buen valor calidad-precio, y que compraríamos para nosotros mismos.
Tened en cuenta que las ofertas están disponibles en el momento de publicar el artículo, y que puede que la disponibilidad varíe con el paso del tiempo. Por esta razón, os recomiendo que si os gusta alguna de esas ofertas no os lo penséis demasiado, porque puede que deje de estar disponible y que os quedéis sin ella.
¿Por qué elegir las ofertas del Black Friday en PcComponentes?
- Porque ofrece envío gratis a partir de 50 euros, además de financiación fácil y sin intereses.
- Porque nos permite hacer devoluciones de una manera sencilla y sin coste.
- Porque tiene un catálogo de productos muy amplio, y precios muy buenos con descuentos de hasta un 60%.
- Porque ofrece soporte técnico gratuito con garantía de solución en un máximo de 24 horas.
Ofertas en portátiles
- MSI Cyborg 15 A13VE-840XES 15.6″ con CPU Intel Core i5-13420H, 16 GB, SSD de 512 GB y GeForce RTX 4050 de 6 GB por 629 euros tras aplicar el descuento de 20 euros en carrito.
- Acer Nitro V 15 ANV15-52 15.6″ con CPU Intel Core i9-13900H, 32 GB, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 de 8 GB en oferta por 1.099 euros.
- HP OMEN 16-ap0007ns con APU AMD Ryzen AI 7 350, 32 GB, SSD de 1 TB, GeForce RTX 5070 de 8 GB en oferta por 1.259 euros tras el descuento de 40 euros en carrito. Incluye auriculares gaming gratis.
- Apple Macbook Air con SoC M4, CPU de 10 núcleos, GPU de 8 núcleos, 16 GB de RAM, SSD de 256 GB y pantalla de 13,6 pulgadas rebajado a 929 euros tras aplicar 50 euros de descuento en carrito.
- MSI Cyborg 15 B13WFKG-687XES 15.6″ con CPU Intel Core i7-13620H, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 de 8 GB en oferta por 979 euros y con 10 euros de descuento en carrito aplicados.
- ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2447 con APU AMD Ryzen 5 7520, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB en oferta por 349 euros.
- HP Victus 15-fb3020ns con APU AMD Ryzen AI 7 350, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5050 de 8 GB en oferta por 849 euros con 50 euros de descuento en carrito aplicados. Viene con unos auriculares gaming gratis.
- HP 15-fd0273ns con CPU Intel Core i5-1334U, 16 GB de RAM y SSD de 1 TB en oferta por 429 euros con 20 euros de descuento en carrito aplicados.
Ofertas en componentes
- Tarjeta Gráfica XFX SWIFT AMD Radeon RX 9060 XT OC de 16 GB en oferta por 354,90 euros. La mejor calidad-precio para 1440p.
- Tarjeta Gráfica ASUS PRIME GeForce RTX 5070 OC de 12 GB en oferta por 589,90 euros. Perfecta para 1440p y capaz en 4K.
- Tarjeta gráfica Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S de 16 GB rebajada a 799,90 euros. Ideal para 4K incluso con trazado de rayos.
- Tarjeta Gráfica XFX SWIFT AMD Radeon RX 9070 XT Triple Fan de 16 GB en oferta por 649,90 euros. La mejor por calidad-precio para 4K.
- Tarjeta Gráfica MSI GeForce RTX 5060 Gaming OC de 8 GB en oferta por 309 euros. Buena para 1080p.
- Procesador AMD Ryzen 5 9600 con 6 núcleos y 12 hilos en oferta por 211,68 euros. Perfecto para jugar con todas las garantías.
- Procesador Intel Core Ultra 5 245K con 14 núcleos y 14 hilos rebajado a 199 euros. Opción equilibrada para jugar y hacer streaming, y para gaming y multitarea.
- Procesador AMD Ryzen 7 7700X con 8 núcleos y 16 hilos en oferta por 279,90 euros. Una buena elección para jugar y trabajar.
- SSD Crucial T705 de 4 TB PCIe Gen5 rebajado a 376,99 euros.
- Kioxia EXCERIA PLUS G4 de 2 TB PCIe Gen5 en oferta por 151,95 euros.
- Placa Base ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI B650 en oferta por 159,90 euros.
- Placa Base GIGABYTE B860 DS3H DDR5 en oferta por 154,44 euros.
- Placa Base Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE rebajada a 257,05 euros.
- Placa Base MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ en oferta por 244,99 euros.
- Placa Base ASUS PRIME H610M-K ARGB en oferta por 81,29 euros.
- Fuente Alimentación Nox Urano VX 650W 80 Bronze rebajada a 39,99 euros.
- Fuente Alimentación Corsair RMe Series RM1000e ATX 3.1 PCIe 5.1 1000W Cybenetics 80 Plus Gold modular rebajada a 134,90 euros.
- Fuente Alimentación NOX Hummer X Gold Edition 850W 80 Plus Gold modular en oferta por 99,90 euros.
Ofertas en refrigeración y chasis
- Kit de refrigeración líquida AIO Forgeon Azoth 360 ARGB en oferta por 79,99 euros.
- Kit de refrigeración líquida AIO Corsair NAUTILUS 360 RS ARGB en oferta por 104,90 euros.
- Kit de refrigeración líquida AIO Forgeon Solum ARGB de 240 mm rebajado a 54,99 euros.
- Kit de refrigeración líquida AIO Tempest Liquid ARGB de 120 mm en oferta por 39,99 euros.
- Pack de 3 ventiladores Tempest con controladora ARGB en oferta por 18,99 euros.
- Pack de 3 ventiladores Corsair RS120-R ARGB de flujo inverso en oferta por 34,90 euros.
- Pack de 3 ventiladores Corsair iCUE LINK RX120 RGB Starter Kit en oferta por 79,90 euros.
- Torre PC MSI MAG FORGE M100R cristal templado en oferta por 47,90 euros. Incluye cuatro ventiladores.
- Torre PC Corsair 6500X Semitorre ATX doble cristal templado en oferta por 171,18 euros.
- Torre PC Nfortec Pulsar ARGB Semi Torre ATX con doble cristal templado y cuatro ventiladores incluidos en oferta por 119,95 euros.
Ofertas en periféricos
- Pack de teclado y ratón inalámbricos Trust Primo en oferta por 14,99 euros.
- Teclado mecánico Corsair Vanguard Pro 96 con pantalla LCD y teclas macro en oferta por 229,99 euros.
- Teclado gaming ASUS TUF Gaming K1 rebajado a 39,99 euros.
- Ratón vertical ergonómico Trust con cable y seis botones rebajado a 23,03 euros.
- Ratón Corsair Harpoon RGB Pro en oferta por 23,99 euros.
- Pack Tempest con teclado, auriculares, alfombrilla y ratón en oferta por 30 euros.
- Pack Tempest Oblivion que incluye teclado mecánico, alfombrilla, ratón y auriculares en oferta por 39,99 euros.
- Teclado PcCom Essential RetroWave rebajado a 13 euros.
- Silla gaming Forgeon Acrux de tela rebajada a 239,99 euros.
- Silla Razer Iskur V2 en oferta por 469,99 euros.
- Teclado mecánico ASUS ROG Strix Scope II X RGB Switch NX Snow V2 en oferta por 129,99 euros.
- Silla gaming Razer Enki Quartz rosa en oferta por 379,99 euros.
- Ratón gaming HyperX Pulsefire Haste 2 en oferta por 29,99 euros.
- Ratón Corsair Sabre v2 Pro Ultralight Wireless en oferta por 109,99 euros.
- Silla gaming COUGAR Armor One V2 Gold F de tela en oferta por 167,98 euros.
- Altavoces Tempest M20 RGB Master 2.0 en oferta por 15,98 euros.
- Barra de sonido Creative Sound Blaster GS3 en oferta por 34,95 euros.
- Auriculares Xiaomi Redmi Buds 6 Active rebajados a 13,99 euros.
- Auriculares Razer Barracuda X en oferta por 89,99 euros.
- Auriculares SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless rebajados a 259,99 euros.
Ofertas en televisores
- Nilait Luxe de 43 pulgadas 4K con panel QLED rebajado a 224 euros.
- Hisense de 75 pulgadas 4K con panel MinLED Quantum Dot y 144 Hz en oferta por 799 euros.
- Philips QLED de 55 pulgadas 4K con Ambi Light en oferta por 379 euros.
- LG OLED Evo de 65 pulgadas 4K con Dolby Vision Gaming Pro en oferta por 1.349 euros.
- Hisense QLED de 85 pulgadas 4K con Alexa rebajado a 899 euros.
- TLC LED de 75 pulgadas con resolución 4K y HDR10 rebajado a 499 euros.
- Philips QLED de 75 pulgadas 4K Quantum Dot en oferta por 629 euros.
- Philips LED de 32 pulgadas 1080p en oferta por 149 euros.
- LG QNED IA de 50 pulgadas 4K con HDR10 en oferta por 449 euros.
Ofertas en monitores
- MSI MAG 274QF 27″ LED Rapid IPS QHD con 180 Hz, tiempo de respuesta de 0,5 milisegundos y Adaptive Sync en oferta por 149 euros.
- Monitor AOC G4 U27G4R 27″ Fast IPS 4K con 160 Hz, HDR400 y Adaptive Sync en oferta por 269,90 euros.
- MSI MAG 276CF E20 27″ LED Fast VA curvada FullHD con 200 Hz y Adaptive Sync en oferta por 109 euros.
- GIGABYTE GS27FC 27″ 1080p con 180Hz VA curvo con FreeSync Premium en oferta por 99,99 euros.
- MSI MAG 274QPF X30MV 27″ Mini-LED Rapid VA QHD con 300Hz, HDR1000 y Adaptive Sync rebajado a 379 euros.
- LG 24U421A-B 23.8″ VA FullHD 100Hz HDR10 curvo rebajado a 79 euros.
- GIGABYTE AORUS FO32U2 31.5″ QD-OLED UltraHD 4K 240Hz FreeSync Premium en oferta por 799 euros.
Ofertas en consolas y videojuegos
- Consola PlayStation 5 Slim con unidad óptica + EA FC 26 (Descargable) + Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction por 549,99 euros.
- Cronos: The New Dawn para PS5 rebajado a 36,99 euros.
- Mando Razer Wolverine V2 Pro para PC y PS5 en oferta por 199,99 euros.
- Elden Ring Nightreign Collector’s Edition para PS5 rebajada a 129 euros.
- Nintendo Switch OLED Blanca + Splatoon 2 rebajado a 369 euros.
Ofertas en smartphones y tablets
- SmartphoneXiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8GB/256 GB en oferta por 249 euros.
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 4G 8 GB/256 GB rebajado a 159 euros.
- Smartphone OPPO A5m 8 GB/256 GB rebajado a 139 euros.
- Smartphone Motorola Edge 50 Fusion 12 GB/256 GB en oferta por 199 euros.
- Smartphone Apple iPhone Air de 256 GB rebajado a 1.099 euros.
- Smartphone Nothing Phone (3a) Pro 12 GB/256 GB en oferta por 379 euros.
- Smartphone Galaxy S25 de 256 GB rebajado a 749 euros.
- Smartphone OPPO A5x 4 GB/128 GB rebajado a 99 euros.
- Smartphone ZTE Nubia Flip 8 GB/256 GB rebajado a 401,99 euros.
- Smartphone Galaxy S25 Edge 12 GB/256 GB rebajado a 899 euros.
- Tablet Lenovo Idea Tab 11″ 2.5K IPS 8 GB/256 GB en oferta por 159 euros.
- Tablet Xiaomi Redmi Pad 2 11″ 4 GB/128 GB WiFi HyperOS rebajada 149,99 euros.
- Tablet Lenovo Tab 10.1″ 4 GB/128 GB 10.1″ IPS WUXGA en oferta por 119 euros.
Ofertas en ordenadores premontados
- PcCom Ready V2 Intel Core i5-12400F / 32GB / 1TB SSD / RTX 5060 rebajado a 809 euros.
- PcCom Lite Intel Core i5-12400F / 16GB / 1TB SSD / RTX 3050 rebajado a 579 euros.
- PcCom Ready AMD Ryzen 5 7600X / 32GB / 1TB SSD / RTX 5060 Ti 16GB en oferta por 1.149 euros.
- MSI MAG Infinite S3 14NVP5-2800ES Intel Core i5-14400F/16GB/1TB SSD/RTX 5070 en oferta por 1.099 euros más 30 euros de descuento en carrito, 1.069 euros en total.
- MSI MPG Infinite X3 AI 2nd Intel Core Ultra 7 265K 32GB 1TB SSD RTX 5080 rebajado a 2.099 euros.
- PcCom Custom Ryzen 7 9800X3D / 64GB / 4TB SSD M.2 / RTX 5080 + Windows 11 Pro rebajado a 4.469 euros.
Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.
Ahorra con el Black Friday de PcComponentes: las mejores ofertas elegidas por nuestros expertos
Microsoft publica el primer Windows con agentes de IA
Todos los nominados a los Game Awards 2025
Take-Two: el futuro del gaming es el PC
Google transforma la planificación de viajes con IA
Juega a Bloodborne en tu Steam Deck gracias a ShadPS4
Cómo usar el modo incógnito para navegar por Internet y mejorar la privacidad
Cómo probar el rendimiento de una conexión a Internet
Esta actualización de Windows 11 impide apagar el PC, te contamos cómo solucionarlo
Steam Machine: precio, comparativa frente a PS5, PC y Xbox Series X, equivalencia y rendimiento
Un ex-ingeniero de Microsoft explica por qué Windows «apesta», y cree que debería dividirse en dos
Microsoft libera un parche para desbloquear Windows 10 ESU
Cómo usar el modo incógnito para navegar por Internet y mejorar la privacidad
Ahorra con el Black Friday de PcComponentes: las mejores ofertas elegidas por nuestros expertos
Un ex-ingeniero de Microsoft explica por qué Windows «apesta», y cree que debería dividirse en dos
PS5 supera en 2,5 veces las ventas combinadas de Xbox Series S y Series X
PCSX2 ya puede emular casi todos los juegos de PS2 en PC
Google te avisará de las aplicaciones que consumen mucha batería
Lo más leído
-
PrácticosHace 1 día
Cómo usar el modo incógnito para navegar por Internet y mejorar la privacidad
-
PrácticosHace 5 días
Cómo probar el rendimiento de una conexión a Internet
-
NoticiasHace 4 días
Esta actualización de Windows 11 impide apagar el PC, te contamos cómo solucionarlo
-
A FondoHace 2 días
Steam Machine: precio, comparativa frente a PS5, PC y Xbox Series X, equivalencia y rendimiento