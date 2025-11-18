Ahorra con el Black Friday de PcComponentes: las mejores ofertas elegidas por nuestros expertos

La temporada de ofertas del Black Friday se encuentra en uno de sus momentos más importantes, y para celebrarlo el equipo de expertos de MuyComputer hemos seleccionado las mejores ofertas que están disponibles ahora mismo en uno de los minoristas tecnológicos más importantes de España, PcComponentes.

Todas las ofertas que vais a encontrar a continuación han sido elegidas por nosotros de forma independiente, basándonos en nuestro criterio y en nuestra experiencia como profesionales del sector. Escogemos productos que ofrecen un buen valor calidad-precio, y que compraríamos para nosotros mismos.

Tened en cuenta que las ofertas están disponibles en el momento de publicar el artículo, y que puede que la disponibilidad varíe con el paso del tiempo. Por esta razón, os recomiendo que si os gusta alguna de esas ofertas no os lo penséis demasiado, porque puede que deje de estar disponible y que os quedéis sin ella.

¿Por qué elegir las ofertas del Black Friday en PcComponentes?

Porque ofrece envío gratis a partir de 50 euros, además de financiación fácil y sin intereses.

Porque nos permite hacer devoluciones de una manera sencilla y sin coste.

Porque tiene un catálogo de productos muy amplio, y precios muy buenos con descuentos de hasta un 60%.

Porque ofrece soporte técnico gratuito con garantía de solución en un máximo de 24 horas.

Ofertas en portátiles

MSI Cyborg 15 A13VE-840XES 15.6″ con CPU Intel Core i5-13420H, 16 GB, SSD de 512 GB y GeForce RTX 4050 de 6 GB por 629 euros tras aplicar el descuento de 20 euros en carrito.

tras aplicar el descuento de 20 euros en carrito. Acer Nitro V 15 ANV15-52 15.6″ con CPU Intel Core i9-13900H, 32 GB, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 de 8 GB en oferta por 1.099 euros.

HP OMEN 16-ap0007ns con APU AMD Ryzen AI 7 350, 32 GB, SSD de 1 TB, GeForce RTX 5070 de 8 GB en oferta por 1.259 euros tras el descuento de 40 euros en carrito. Incluye auriculares gaming gratis.

tras el descuento de 40 euros en carrito. Incluye Apple Macbook Air con SoC M4, CPU de 10 núcleos, GPU de 8 núcleos, 16 GB de RAM, SSD de 256 GB y pantalla de 13,6 pulgadas rebajado a 929 euros tras aplicar 50 euros de descuento en carrito.

tras aplicar 50 euros de descuento en carrito. MSI Cyborg 15 B13WFKG-687XES 15.6″ con CPU Intel Core i7-13620H, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 de 8 GB en oferta por 979 euros y con 10 euros de descuento en carrito aplicados.

y con 10 euros de descuento en carrito aplicados. ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2447 con APU AMD Ryzen 5 7520, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB en oferta por 349 euros.

HP Victus 15-fb3020ns con APU AMD Ryzen AI 7 350, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5050 de 8 GB en oferta por 849 euros con 50 euros de descuento en carrito aplicados. Viene con unos auriculares gaming gratis.

con 50 euros de descuento en carrito aplicados. Viene con unos auriculares gaming gratis. HP 15-fd0273ns con CPU Intel Core i5-1334U, 16 GB de RAM y SSD de 1 TB en oferta por 429 euros con 20 euros de descuento en carrito aplicados.

PcCom Ready V2 Intel Core i5-12400F / 32GB / 1TB SSD / RTX 5060 rebajado a 809 euros.

PcCom Lite Intel Core i5-12400F / 16GB / 1TB SSD / RTX 3050 rebajado a 579 euros.

PcCom Ready AMD Ryzen 5 7600X / 32GB / 1TB SSD / RTX 5060 Ti 16GB en oferta por 1.149 euros.

MSI MAG Infinite S3 14NVP5-2800ES Intel Core i5-14400F/16GB/1TB SSD/RTX 5070 en oferta por 1.099 euros más 30 euros de descuento en carrito, 1.069 euros en total.

MSI MPG Infinite X3 AI 2nd Intel Core Ultra 7 265K 32GB 1TB SSD RTX 5080 rebajado a 2.099 euros.

PcCom Custom Ryzen 7 9800X3D / 64GB / 4TB SSD M.2 / RTX 5080 + Windows 11 Pro rebajado a 4.469 euros.

