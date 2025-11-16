Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCVIII)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

Las GeForce RTX 60 podrían retrasarse, os explicamos por qué. La próxima generación de tarjetas gráficas de NVIDIA podría tardar más de lo esperado en llegar al mercado. En este artículo analizamos las pistas que apuntan a un posible retraso y repasamos los factores que estarían influyendo en los planes de la compañía.

Todo lo que tienes que saber de las herramientas de línea de comandos de Windows. Las herramientas de línea de comandos siguen teniendo un papel clave en Windows, más allá de lo que muchos imaginan. En esta guía repasamos sus usos, diferencias y por qué pueden ser más útiles de lo que parecen.

AMD Zen 6 llegará en 2026 y RDNA podría desaparecer. La hoja de ruta de AMD da pistas sobre su próxima gran arquitectura y adelanta que la familia RDNA podría quedar en el pasado. En este artículo analizamos qué implicaciones tendría este cambio para procesadores y gráficas.

Valve amenaza el monopolio de Windows con su nuevo hardware para juegos. Repasamos cómo Valve Corporation se adentra en el hardware con una nueva propuesta que busca abrir nuevos caminos en el ecosistema de juego. En este artículo exploramos qué ha anunciado, qué repercusiones podría tener y por qué este movimiento podría cambiar algunas reglas del mercado.

CORSAIR MP700 Pro XT, análisis completo del modelo de 2 TB. En este análisis exploramos lo que ofrece la versión de 2 TB de este SSD de alto rendimiento de CORSAIR. El artículo detalla tanto su enfoque técnico como los escenarios en los que realmente marca la diferencia.

League of Legends 2 no es la solución a los problemas más graves del juego. En este artículo abordamos por qué el nuevo título anunciado no aborda completamente los retos más persistentes del original. Se examinan las áreas que siguen sin resolverse y lo que eso puede suponer para la comunidad y el futuro de la franquicia.

Cómo elegir la mejor oferta de smartphone en el Black Friday 2025. En esta guía repasamos qué tener en cuenta para acertar al comprar un smartphone en plena campaña de descuentos. Consejos clave para evitar errores comunes y aprovechar al máximo las ofertas disponibles.

Transistor, la piedra angular de la era digital. Reflexionamos sobre cómo un pequeño componente como el transistor abrió la puerta a toda la era digital, transformando silenciosamente la tecnología que hoy damos por sentada. Exploramos su impacto y legado, invitando a descubrir por qué sigue siendo clave en la informática moderna.

Steam Machine: precio, comparativa frente a PS5, PC y Xbox Series X, equivalencia y rendimiento. ¿Cómo encaja la nueva Steam Machine frente a consolas como PS5 y Xbox Series X o un PC de gama media? En MuyComputer analizamos su propuesta, su rendimiento esperado y el lugar que podría ocupar en el ecosistema gaming actual.

