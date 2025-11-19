Noticias
Descuentos de hasta el 70% en el Black Friday de CORSAIR
Hay algunos momentos del año que son, sin duda, para apuntarlos en la agenda al empezar el año, y llevar la cuenta de días que faltan hasta que lleguen. Unos son de carácter puramente personal (cumpleaños, aniversarios, etcétera); otros son de tipo laboral (vacaciones, reuniones importantes, etc.) y otros son de carácter más general. Y entre estos últimos, cualquier amante de la tecnología, del rendimiento y del diseño, debe anotar el Black Friday de CORSAIR, pues aunque la marca suele ofrecer bastantes ofertas a lo largo del año, su propuesta para el Black Friday tiene la virtuosa costumbre de ser imbatible.
Así, como puedes leer en el título, este año nos encontramos con descuentos de hasta el 70%, un ahorro que no deja indiferente a nadie, claro. Y no creas que es una excepción, pues de las 57 ofertas que hemos seleccionado, 47 tienen un descuento igual o superior al 25% con respecto a su precio recomendado habitual, y nada menos que 10 de ellas alcanzan o superan el 50%. La oportunidad es, como ya decía al principio, única.
Como decía, sí, hemos hecho una selección variada de las principales líneas de producto de CORSAIR, y es que la compañía ha lanzado (y va a lanzar) una enorme cantidad de las mismas. Así, si no encuentras el producto que estabas buscando en esta lista, nuestra recomendación es que no dejes de visitar su página web, así como en Amazon, pues es posible que también lo encuentres rebajado. Dicho esto, vamos ya con las ofertas que hemos escogido para vosotros.
Black Friday de CORSAIR en Amazon
La mayoría de ofertas de CORSAIR para este Black Friday 2025 se encuentran en Amazon, lo que resulta muy conveniente para muchas personas, especialmente las suscriptoras a Prime, por las ventajas que ofrece el gigante del comercio electrónico a las mismas.
- Chasis 3500X RGB TG Blk —
194,9€→ 144,9€ (26%, te ahorras 50,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Chasis 3500X ARGB TG Blk —
139,9€→ 104,9€ (25%, te ahorras 35,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Chasis FRAME 4000D – Black —
99,9€→ 84,9€ (15%, te ahorras 15,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Silla TC500 LUXE Grey WW —
549,9€→ 399,9€ (27%, te ahorras 150,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Silla T3 RUSH Fabric Grey & White 2023 WW —
329,99€→ 259,9€ (21%, te ahorras 70,09 €). Solo desde el 20/11 hasta el 06/01.
- Mando gaming PC SCUF NOMAD White —
109,9€→ 49,99€ (55%, te ahorras 59,91 €). Solo desde el 20/11 hasta el 31/12.
- Mando gaming PC SCUF Envision Wired Controller – Black —
159,99€→ 79,99€ (50%, te ahorras 80,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 31/12.
- Mando gaming PC SCUF Envision Pro Wireless Controller – Steel Grey —
209,9€→ 119,99€ (43%, te ahorras 89,91 €). Solo desde el 20/11 hasta el 31/12.
- Escritorio Platform:4 Fixed Height – White with Light Wood —
1199€→ 749,9€ (37%, te ahorras 449,10 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Escritorio Platform:4 Fixed Height – Black —
949€→ 649,9€ (32%, te ahorras 299,10 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Simulación Fanatec Fanatec Gran Turismo DD Pro —
699,95€→ 599,95€ (14%, te ahorras 100,00 €). Solo desde el 24/11 hasta el 02/12.
- Simulación Fanatec Fanatec GT Cockpit Seat – White —
339,95€→ 299,95€ (12%, te ahorras 40,00 €). Solo desde el 24/11 hasta el 02/12.
- Simulación Fanatec Fanatec CSL Elite Steering Wheel – WRC —
219,95€→ 199,95€ (9%, te ahorras 20,00 €). Solo desde el 24/11 hasta el 02/12.
- Ventilador RS140 MAX Blk —
39,9€→ 11,9€ (70%, te ahorras 28,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Ventilador RS120 MAX Blk —
34,9€→ 11,9€ (66%, te ahorras 23,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Ventilador ML140 Red ELITE Single wht —
32,9€→ 11,9€ (64%, te ahorras 21,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Ventilador RX120 Blk —
29,9€→ 11,9€ (60%, te ahorras 18,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Ventilador QL140 RGB Single —
54,9€→ 23,9€ (56%, te ahorras 31,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Teclado K65 MINI Speed ES —
149,99€→ 69,99€ (53%, te ahorras 80,00 €). Solo desde el 13/11 hasta el 01/12.
- Teclado K70 PRO MINI wrlss Red ES —
169,99€→ 89,99€ (47%, te ahorras 80,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Teclado K70 RGB Pro red ES —
199,99€→ 109,9€ (45%, te ahorras 90,09 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Auriculares VIRTUOSO PRO – Carbon —
199,99€→ 109,99€ (45%, te ahorras 90,00 €). Solo desde el 13/11 hasta el 01/12.
- Auriculares Void Elite Wireless white EU —
119,99€→ 69,99€ (42%, te ahorras 50,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Auriculares HS55 wrls CORE EU —
119,99€→ 69,88€ (42%, te ahorras 50,11 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Auriculares Virtuoso XT EU —
279,99€→ 169,99€ (39%, te ahorras 110,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Ratón SCIMITAR ELITE WIRELESS —
149,99€→ 79,99€ (47%, te ahorras 70,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Ratón M75 AIR WIRELESS —
109,99€→ 59,99€ (45%, te ahorras 50,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Ratón NIGHTSABRE WIRELESS —
169,99€→ 99,99€ (41%, te ahorras 70,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Ratón DARKSTAR WIRELESS —
169,99€→ 99,99€ (41%, te ahorras 70,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Mousepad MM500 v2 Extended —
44,99€→ 24,99€ (44%, te ahorras 20,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Mousepad MM300 PRO – Extended —
34,99€→ 19,99€ (43%, te ahorras 15,00 €). Solo desde el 17/11 hasta el 01/12.
- Mousepad MM700 RGB Extended 3XL —
129,99€→ 79,99€ (38%, te ahorras 50,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Fuente de alimentación RM1000e (2025) —
208,9€→ 144,9€ (31%, te ahorras 64,00 €). Solo desde el 17/11 hasta el 01/12.
- Fuente de alimentación RM850e (2025) —
164,9€→ 114,9€ (30%, te ahorras 50,00 €). Solo desde el 17/11 hasta el 01/12.
- Fuente de alimentación HX1500i (2025) —
359,9€→ 269,9€ (25%, te ahorras 90,00 €). Solo desde el 17/11 hasta el 01/12.
- Rerigeración líquida Corsair iCUE Link H100i RGB AIO —
204,9€→ 89,9€ (56%, te ahorras 115,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Rerigeración líquida Corsair iCUE Link H150i RGB AIO —
284,9€→ 199,9€ (30%, te ahorras 85,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Rerigeración líquida Nautilus 240 RS ARGB Refrigeración Líquida de CPU – 240mm AIO —
114,9€→ 84,9€ (26%, te ahorras 30,00 €). Solo desde el 17/11 hasta el 01/12.
- Rerigeración líquida TITAN 360 RX LCD – Black —
299,9€→ 224,9€ (25%, te ahorras 75,00 €). Solo desde el 17/11 hasta el 01/12.
- Mando gaming Xbox SCUF Instinct Pro Xbox White —
239,99€→ 169,99€ (29%, te ahorras 70,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 31/12.
- Mando gaming Xbox SCUF VALOR PRO Wired Performance —
119,99€→ 89,99€ (25%, te ahorras 30,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
Black Friday de CORSAIR en su web
CORSAIR también se ha reservado algunas ofertas exclusivas para su tienda online. Son las siguientes:
- Chasis iCUE 5000X RGB Tempered Glass Mid-Tower Smart Case, White —
231,9€→ 149,99€ (35%, te ahorras 81,91 €). Solo desde el 30/10 hasta el 30/11.
- Chasis FRAME 4000D RS Mid-Tower, White —
109,9€→ 94,9€ (14%, te ahorras 15,00 €). Solo desde el 17/11 hasta el 01/12.
- Refrigeración líquida CORSAIR NAUTILUS 360 ARGB, 360mm Radiator, Liquid CPU Cooler —
139,9€→ 104,9€ (25%, te ahorras 35,00 €). Solo desde el 17/11 hasta el 01/12.
- Memoria RAM DDR5 DOMINATOR TITANIUM RGB 48 GB (2 x 24 GB) 6.400 MT/s CL36 —
259,99€→ 219,99€ (15%, te ahorras 40,00 €). Solo desde el 21/11 hasta el 14/12.
- Memoria RAM VENGEANCE RGB 96GB (4x24GB) DDR5 CUDIMM 7000MT/s CL36 —
429,99€→ 389,99€ (9%, te ahorras 40,00 €). Solo desde el 21/11 hasta el 14/12.
- Ventiladores CORSAIR RS120-R ARGB, 120mm ARGB Fan, Triple Pac —
49,9€→ 34,9€ (30%, te ahorras 15,00 €). Solo desde el 17/11 hasta el 01/12.
- Bundle gaming HS80 RGB Wireless Headset and RGB Headset Stand —
219,98€→ 149,99€ (32%, te ahorras 69,99 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Auriculares VIRTUOSO RGB WIRELESS High-Fidelity Gaming Headset — Carbon —
209,99€→ 99,99€ (52%, te ahorras 110,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 14/12.
- Auriculares VOID WL 2.0 w/ BT, Carbon —
119,99€→ 89,99€ (25%, te ahorras 30,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Auriculares VIRTUOSO MAX WIRELESS, Carbon —
299,99€→ 229,99€ (23%, te ahorras 70,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Teclado K65 WL-CSR RED-BLK/GRY —
159,99€→ 109,99€ (31%, te ahorras 50,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Teclado K70 PRO TKL-MGX v2-BLK —
179,99€→ 129,99€ (28%, te ahorras 50,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Ratón SCIMITAR ELITE RGB —
89,99€→ 59,99€ (33%, te ahorras 30,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Monitor 315QHD165 —
449,99€→ 299,99€ (33%, te ahorras 150,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 31/12.
- Ordenador CORSAIR ONE i600 PC Wood Dark (285K/5080/64GB D5/2TBM.2/2TBM.2) (PE) —
4999,99€→ 4399,99€ (12%, te ahorras 600,00 €). Solo desde el 20/11 hasta el 01/12.
- Fuente de alimentación 2025 RMe Series, RM750e, 750 Watt, ATX 3.1, PCIe 5.1, Cybenetics GOLD certified —
139,9€→ 99,9€ (29%, te ahorras 40,00 €). Solo desde el 17/11 hasta el 01/12.
