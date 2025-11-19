FSR Redstone debutará el 10 de diciembre: exclusiva de las Radeon RX 9000

La presentación de FSR Redstone se produjo hace unos meses, y en este artículo ya os contamos todo lo que sabíamos hasta el momento. También os dijimos, al hablar de las tarjetas gráficas compatibles, que era muy probable que todas sus tecnologías acabasen teniendo soporte única y exclusivamente en las Radeon RX 9000.

El estreno de regeneración de rayos, una tecnología incluida en FSR Redstone, en Call of Duty Black Ops 7 y su compatibilidad limitada a las Radeon RX 9000 reforzaba lo que os contamos en su momento.

Por si quedaba alguna duda, Jack Huynh de AMD ha confirmado que darán nuevos detalles sobre FSR Redstone el 10 de diciembre, y en el vídeo podemos ver que solo se hace referencia a las Radeon RX 9000, lo que confirma esa exclusividad.

Esto quiere decir que todas las tecnologías que integra FSR Redstone, incluyendo FSR 4 (reescalado mejorado por IA) y generación de fotogramas por IA, serán exclusivas de las Radeon RX 9000.

No es una buena noticia para los poseedores de una Radeon RX 7000, y francamente creo que AMD debería recapacitar y dar soporte oficial al menos a FSR 4 en esa generación a través del modelo INT8 que se filtró hace unos meses.

¿Por qué FSR Redstone será exclusivo de las Radeon RX 9000?

Por dos grandes razones. La primera es que los modelos de IA que utiliza este ecosistema trabajan con operaciones FP8, un formato que no tiene soporte nativo en las Radeon RX 7000 y anteriores, lo que significa que no pueden ejecutarse de forma directa en esa generación de tarjetas gráficas.

La segunda razón es que las Radeon RX 9000 cuentan con aceleradores de IA mucho más avanzados y más potentes que las generaciones anteriores, lo que significa que ofrecen un mayor rendimiento y que pueden trabajar con modelos avanzados de IA más exigentes sin que esto afecte significativamente al rendimiento de la GPU en tareas de renderizado.

¿Podría AMD dar soporte a las Radeon RX 7000 y RX 6000 en un futuro?

Sí, sería posible, pero utilizando modelos de IA basados en operaciones INT8, como ya hemos visto con el modelo de FSR 4 filtrado. Este modelo ofrece un nivel de calidad inferior al aplicar el reescalado, y la pérdida de calidad es aún mayor con las Radeon RX 6000. También tiene un mayor impacto en el rendimiento, pero el resultado final es muy superior a FSR 3.1, tanto en calidad como en estabilidad de la imagen.

No tengo tan claro que AMD tenga modelos alternativos bajo INT8 para el resto de tecnologías que integra FSR Redstone, y me parecería comprensible que esas tecnologías no lleguen a las gráficas anteriores a las Radeon RX 9000, pero como dije creo firmemente que AMD debería llevar al menos FSR 4 de forma oficial a las Radeon RX 6000 y Radeon RX 7000.