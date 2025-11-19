Hubo un tiempo en que la pantalla del hogar tenía un lugar fijo, casi ceremonial, en medio del salón. Hoy, la casa es otra cosa: un espacio cambiante donde se mezclan trabajo, ocio y descanso en los mismos metros cuadrados. En ese entorno flexible, LG vuelve a adelantarse con una propuesta que reformula la idea misma de monitor. Los nuevos Smart Monitor Swing son más que pantallas: son dispositivos pensados para moverse contigo, girar según tu ritmo y ofrecer lo mejor de un monitor y una Smart TV allá donde los necesites.

La propuesta forma parte de LG&Go, una línea que la compañía coreana ha concebido como una categoría híbrida entre televisión, movilidad y personalización. Tras el lanzamiento del modelo StanbyME, que introdujo el concepto de pantalla autónoma sobre ruedas, la nueva gama Swing amplía la apuesta con un enfoque más técnico y versátil. Esta vez, la movilidad no está solo en el diseño, sino también en el propósito: hay un Swing para cada perfil, desde el gamer hasta quien busca una sala de cine portátil o una estación de teletrabajo que no dependa del escritorio.

El corazón de esta versatilidad es su sistema de movilidad física de 670°, que combina inclinación (70°), giro lateral (150°), rotación vertical (90°) y una base con ruedas que permite un giro completo de 360°. A ello se suma la compatibilidad con anclajes VESA 100×100, lo que permite acoplar otras pantallas de hasta 34 pulgadas y entre 4 y 6,5 kg. El resultado es un soporte robusto, adaptable, silencioso y altamente reutilizable, ideal no solo para los monitores LG, sino también como base universal para transformar cualquier pantalla en un dispositivo móvil dentro del hogar.

Pensado para quienes no renuncian a la fluidez ni siquiera en movimiento, el modelo LG 32G810SAW-W es una propuesta singular dentro del mundo del gaming: un monitor 4K con prestaciones de alta gama y, al mismo tiempo, una Smart TV autónoma con sistema operativo webOS. Su pantalla de 32 pulgadas combina una resolución UHD con tasa de refresco de 144 Hz y tiempo de respuesta de 1 ms, lo que garantiza imágenes nítidas, sin desenfoques ni retardos, incluso en títulos competitivos. Además, es compatible con los estándares AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC y AdaptiveSync, lo que asegura una sincronización fluida sin cortes ni parpadeos.

Pero lo más llamativo es que este monitor no necesita ni PC ni consola para jugar. Gracias al portal Gaming Portal integrado en webOS 24, permite acceder directamente a servicios de juegos en la nube, títulos casuales o apps de streaming de videojuegos. Viene acompañado del Magic Remote, el mando con puntero que permite navegar con precisión desde cualquier punto de la habitación. A nivel de imagen, cuenta con certificación DisplayHDR 400, lo que mejora el contraste y la profundidad en escenas oscuras, sin comprometer brillo ni color. Es, en resumen, una solución completa para jugar sin cables, sin limitaciones y sin estar atado a un escritorio.

Para quienes buscan una experiencia de cine en casa sin renunciar a la flexibilidad, el modelo LG 32U721SAW-W se perfila como el monitor ideal. Su panel IPS de 32 pulgadas en resolución 4K ofrece una calidad de imagen nítida, con colores vivos y ángulos de visión amplios, perfecta tanto para ver películas como para compartir contenido en familia. Su integración con webOS 24 garantiza acceso directo a las principales plataformas de streaming, más de 300 canales gratuitos vía LG Channels y funciones avanzadas de inteligencia artificial que optimizan la experiencia audiovisual con recomendaciones personalizadas y ajustes automáticos de imagen y sonido.

Este modelo incluye también el Magic Pointer Remote, un mando con puntero inalámbrico que permite navegar con precisión desde el sofá, la cama o cualquier rincón del hogar. Pero su valor va más allá del entretenimiento: incorpora funciones de control del hogar conectado desde la propia pantalla, lo que lo convierte en un centro multimedia y domótico en uno. Desde cambiar la iluminación del salón hasta revisar cámaras de seguridad, todo se gestiona desde una interfaz visual simple y adaptada al entorno del usuario. Es, en esencia, una pantalla pensada para relajarse, disfrutar y controlar sin moverse del sitio.

El modelo LG 32SR50FAW-W está diseñado para quienes necesitan una pantalla versátil que combine productividad, conectividad y ocio diario. Su panel IPS de 32 pulgadas en resolución Full HD proporciona una visualización clara y cómoda para largas jornadas frente al monitor, mientras que el soporte de HDR10 mejora la legibilidad de documentos y la calidad en videollamadas o contenidos multimedia. Ejecuta webOS 23 con funciones de inteligencia artificial, lo que permite acceder a herramientas de trabajo como Microsoft 365, Google Calendar o plataformas de videoconferencia directamente desde la pantalla, sin necesidad de conectar un ordenador.

El diseño del soporte también está pensado para la rutina laboral: permite inclinación, ajuste de altura, rotación vertical y cuenta con una base con ruedas estable y compartimento para cables, que ayuda a mantener el espacio limpio y organizado. Además, incluye acceso a LG Channels y al Gaming Portal, ofreciendo así una transición fluida entre trabajo y entretenimiento. Es un modelo equilibrado, perfecto para quienes teletrabajan desde casa y quieren aprovechar al máximo cada rincón sin renunciar a las funciones de una Smart TV.

Todos los modelos LG Smart Monitor Swing comparten el ecosistema webOS, en sus versiones 23 o 24, lo que garantiza una experiencia fluida, intuitiva y conectada. Este sistema operativo no solo permite acceder a las principales plataformas de entretenimiento y herramientas de productividad, sino que también integra funciones de inteligencia artificial para personalizar la experiencia del usuario. Además, gracias al programa Re:New, los dispositivos recibirán actualizaciones gratuitas del sistema durante cinco años, con mejoras en interfaz, rendimiento y nuevas funcionalidades. Esta política no solo prolonga la vida útil del producto, sino que lo mantiene siempre al día en un entorno digital cambiante.

La gama estará disponible en distintos packs, que incluyen combinaciones de monitor, soporte móvil y el Magic Pointer Remote, y que permiten adaptar la compra al perfil de cada usuario. El soporte Swing es compatible con otros monitores que cumplan con el estándar VESA 100×100 y un peso de entre 4 y 6,5 kg, lo que amplía su vida útil más allá del propio modelo LG. Esta modularidad refuerza la idea de sostenibilidad y adaptabilidad, ofreciendo al usuario una solución que puede evolucionar con él, incluso si cambia de pantalla o necesidades.

Con esta nueva gama, LG no solo lanza tres monitores con especificaciones destacadas, sino que profundiza en una visión de futuro: la de pantallas que ya no ocupan un lugar fijo, sino que acompañan, se adaptan y responden al ritmo de una vida más flexible. La tecnología ya no está atada al escritorio, ni al salón, ni siquiera a un enchufe. Con los Smart Monitor Swing, LG convierte la movilidad en una cualidad esencial de la pantalla doméstica. Y en ese cambio de paradigma, no parece estar improvisando, sino construyendo el futuro con cada lanzamiento.