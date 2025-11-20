Noticias
Elgato arranca sus ofertas por el Black Friday con descuentos de más del 30%
El Black Friday es, sin duda, una de las fechas más importantes del año si hablamos de ofertas, y de tecnología. Elgato no ha querido faltar a una cita tan importante, y ya ha abierto su temporada de ofertas con una amplia variedad de productos que podremos conseguir con descuentos que en algunos casos llegan a superar el 30%.
En este artículo os hemos preparado una selección con algunas de las mejores ofertas de Elgato. Las tenéis a solo un clic de distancia, lo que significa que para conseguirlas solo tendréis que hacer clic en los enlaces adjuntos. Sin más preámbulos, ¡empezamos!
- Elgato Stream Deck Mini con seis botones rebajado a 49,99 euros, un 17% de descuento.
- Elgato Stream Deck MK.2 blanco con 15 botones en oferta por 119,99 euros, un 29% de descuento. El modelo en negro tiene un descuento del 24%.
- Elgato Stream Deck + en oferta por 169,99 euros, un descuento del 26%.
- Elgato Stream Deck + XLR rebajado a 199,99 euros, un descuento del 13%.
- Elgato Wave DX, un micrófono XLR dinámico rebajado a 79,99 euros, un descuento del 33%.
- Elgato Wave:3 White, un micrófono condensador profesional en oferta por 119,99 euros, un descuento del 29%. También está disponible en color negro con un 22% de descuento.
- Elgato Wave Mic Arm LP (brazo articulado de calidad estudio) en oferta por 69,99 euros, un descuento del 30%. También está disponible en color blanco con un 30% de descuento.
- Elgato Wave Neo, micrófono condensador rebajado a 69,99 euros, un descuento del 30%.
- Elgato Wave Mic Arm Pro disponible en color blanco y negro por 144,99 euros, un descuento del 28%.
- Elgato Key Light, luz profesional de estudio rebajada a 128 euros, un descuento del 29%.
- Elgato HD60 X, capturadora de vídeo rebajada a 119,99 euros, un descuento del 33%.
- Elgato 4K S, capturadora de vídeo 4K a 60 FPS en oferta por 139,99 euros, un descuento del 22%.
- Elgato Cam Link 4K, capturadora de vídeo externa en oferta por 79,99 euros, un descuento del 13%.
- Elgato Video Capture para Mac, PC y iPad en oferta por 79,99 euros, un descuento del 20%.
- Elgato 4K Pro, capturadora de vídeo 8K a 60 FPS rebajada a 239,99 euros, un descuento del 20%.
- Elgato 4K X, capturadora de vídeo rebajada a 209,99 euros, un descuento del 16%.
- Elgato Facecam Neo, webcam 1080p rebajada a 49,99 euros, un descuento del 29%.
- Elgato Facecam MK.2, webcam 1080p premium en oferta por 109,99 euros, un descuento del 27%.
- Elgato Prompter con pantalla incorporada en oferta por 219,99 euros, un descuento del 26%.
Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.
