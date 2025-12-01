AYANEO NEXT II, una consola gigante también en precio

La AYANEO NEXT II es la última consola portátil presentada por una compañía que puede presumir de tener un catálogo de máquinas de mano para juegos que -en número de versiones diferentes- no tiene nadie en el planeta. Sean modelos básicos y económicos; sean retros que recrean diseños míticos o sean versiones para la gama alta, la firma china tiene oferta para dar y tomar.

La versión que nos ocupa está destinada a entusiastas que quieran lo mejor con sistema operativo Windows y puedan pagarlo, porque se avanzan precios muy elevados debido a la configuración que veremos más abajo. La marca ‘Next’ ya fue usada como «visión de futuro» y en el anuncio de la segunda generación la promociona como «una promesa largamente esperada para los jugadores de verdad».

AYANEO NEXT II, grande y potente

La pantalla es uno de los componentes principales de toda consola portátil y aquí encontramos el primer signo de su nivel y de su tamaño, bastante por encima de la media. Se trata de una OLED de 9,06 pulgadas de diagonal, con resolución nativa de 2400 × 1504 píxeles, un brillo máximo de 1100 nits y una frecuencia de actualización variable que alcanzará los 165 Hz. También contará con atenuación PWM de 5280 Hz.

Otra muestra de su nivel llega de su motor principal, un AMD Ryzen AI Max+ 395 con 16 núcleos y 32 hilos con frecuencia máxima de 5,1 GHz. Una CPU muy poderosa para una consola, con TDP máximo de 85 W. Por el momento parece ser la única variante disponible para la Next 2, si bien sería esperable alguna versión por debajo para rebajar el precio. No se han revelado las configuraciones de RAM y almacenamiento, pero se esperan que -como el resto de especificaciones- sean de alto perfil.

La consola contará con ventiladores duales con aletas de alta eficiencia para disipar el calor y regular el voltaje. También destacará por su batería de enorme capacidad con 115 Wh. Para ponerla en perspectiva, decir que es el doble de los 55,5 Wh de la Lenovo Legion Go S.

Para el control de juegos, dispone de joysticks TMR, un D-Pad flotante de 8 direcciones, paneles táctiles inteligentes circulares duales y disparadores de efecto Hall con bloqueo. También dispone de cuatro botones traseros geométricos, botones laterales LC y RC personalizables, y un motor de levitación magnética compatible con los modos lineal y de rotor. El dispositivo portátil también contará con retroiluminación RGB en la parte superior, flanqueada por rejillas de ventilación a ambos lados. También contará con dos puertos USB-C, altavoces estéreo y un conector de audio.

La AYANEO NEXT II no será barata… Con Windows 11 preinstalado (con sus ventajas y múltiples inconvenientes) y acabados de color en blanco o negro se habla de que su precio puede alcanzar los 2.000 dólares. Si buscas otra cosa, una Steam Deck (rebajada de precio por el Black) es una gran opción por poco más de 300 euros.