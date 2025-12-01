Noticias
¿Te perdiste el Black Friday? No te preocupes, Elgato celebra el Cyber Monday con descuentos de más del 30%
El Black Friday es, sin duda, una de las fechas más importantes del año si hablamos de ofertas, y de tecnología. Elgato no ha querido faltar a una cita tan importante, y ya ha abierto su temporada de ofertas con una amplia variedad de productos que podremos conseguir con descuentos que en algunos casos llegan a superar el 30%.
En este artículo os hemos preparado una selección con algunas de las mejores ofertas de Elgato. Las tenéis a solo un clic de distancia, lo que significa que para conseguirlas solo tendréis que hacer clic en los enlaces adjuntos.
Hemos actualizado el artículo para reflejar las ofertas de Elgato específicas del Cyber Monday. Tened en cuenta que nos encontramos ya en la recta final, así que no esperéis mucho para haceros con todo lo que os guste. Sin más preámbulos, ¡empezamos!
- Elgato Stream Deck Mini con seis botones rebajado a 49,99 euros, un 17% de descuento.
- Elgato Stream Deck MK.2 negro con 15 botones en oferta por 119,99 euros, un 29% de descuento. El modelo en blanco tiene un descuento del 13%.
- Elgato Stream Deck + en oferta por 169,99 euros, un descuento del 26%.
- Elgato Stream Deck + XLR rebajado a 199,99 euros, un descuento del 13%.
- Elgato Wave DX, un micrófono XLR dinámico rebajado a 79,99 euros, un descuento del 33%.
- Elgato Wave:3, un micrófono condensador profesional en oferta por 119,99 euros, un descuento del 29%.
- Elgato Wave Mic Arm LP (brazo articulado de calidad estudio) en oferta por 69,99 euros, un descuento del 30%. También está disponible en color blanco con un 30% de descuento.
- Elgato Wave Neo, micrófono condensador rebajado a 69,99 euros, un descuento del 30%.
- Elgato Wave Mic Arm Pro disponible en color blanco y negro por 144,99 euros, un descuento del 28%.
- Elgato Key Light, luz profesional de estudio rebajada a 128 euros, un descuento del 29%.
- Elgato Key Light Neo Negro una luz profesional con control manual y por Wi-Fi, rebajada a 69,99 euros un descuento del 30%.
- Elgato HD60 X, capturadora de vídeo rebajada a 119,99 euros, un descuento del 33%.
- Elgato 4K S, capturadora de vídeo 4K a 60 FPS en oferta por 139,99 euros, un descuento del 22%.
- Elgato Cam Link 4K, capturadora de vídeo externa en oferta por 79,99 euros, un descuento del 20%.
- Elgato Video Capture para Mac, PC y iPad en oferta por 79,99 euros, un descuento del 20%.
- Elgato 4K Pro, capturadora de vídeo 8K a 60 FPS rebajada a 239,99 euros, un descuento del 20%.
- Elgato 4K X, capturadora de vídeo rebajada a 209,99 euros, un descuento del 16%.
- Elgato Facecam Neo, webcam 1080p rebajada a 39,99 euros, un descuento del 43%.
- Elgato Facecam MK.2, webcam 1080p premium en oferta por 109,99 euros, un descuento del 27%.
- Elgato Prompter con pantalla incorporada en oferta por 219,99 euros, un descuento del 26%.
Ofertas exclusivas en la tienda de Elgato
En la web de Elgato podemos encontrar también nuevas ofertas exclusivas por el Black Friday que no se encuentran disponibles en otras tiendas online. La lista de ofertas es bastante amplia, así que os dejamos una selección con algunas de las más interesantes, pero al mismo tiempo os animamos a echar un vistazo a todas ellas siguiendo este enlace.
- Stream Deck Neo rebajado a 79,99 euros. Disponible en color blanco y negro.
- Stream Deck Module rebajado a 39,99 euros.
- Stream Deck Module con 15 teclas en oferta por 99,99 euros, y el modelo de 32 teclas está en oferta por 149,99 euros.
- Pack con Wave DX, Wave Mic Arm LP, Stream Deck+, XLR Dock y XLR Cable rebajado a 419,99 euros. Su precio normal es de 419,99 euros.
- Pack Prompter Boom Bundle con Prompter y Master Mount L rebajado a 269,99 euros.
- Game Capture Neo en oferta por 89,99 euros.
- Stream Deck Edición Especial DOOM The Dark Ages rebajado a 119,99 euros. La edición especial Call of Duty Warzone también está en oferta por 119,99 euros.
Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.
