Si necesitas comprar una tarjeta gráfica no esperes, los precios van a subir

Hace solo unos días os contamos que el precio de las Radeon RX 9000 va a subir, una información que ha sido confirmada por la ensambladora PowerColor. Esta subida de precios también va a afectar a las GeForce RTX 40 y GeForce RTX 50 de NVIDIA, así que si necesitas comprar una tarjeta gráfica no esperes, aprovecha el Black Friday para hacerte con una antes de que se produzca ese aumento de precios.

Según fuentes chinas, tanto NVIDIA como los ensambladores y fabricantes de tarjetas gráficas han asumido que la escasez de memorias GDDR6 y GDDR7 aumentará el coste de estos componentes, y que como consecuencia será inevitable que se acabe produciendo un incremento del precio de las tarjetas gráficas.

Sabemos que ocurrirá, lo que no sabemos es cuándo exactamente se producirá el aumento de precios de las tarjetas gráficas. En teoría AMD ya lo ha comunicado a sus socios, mientras que NVIDIA todavía no lo ha comunicado oficialmente, pero todo indica que no va a tardar mucho en hacerlo. Podría ser una cuestión de días o de semanas tras el final de la temporada del Black Friday.

Os recuerdo que esto ya ha ocurrido antes. Sin ir más lejos, en 2017 se produjo una importante subida en el precio de la VRAM que hizo que su coste aumentase hasta en un 30,8%, y esto acabó afectando a los precios de las tarjetas gráficas de forma considerable.

¿Por qué me afectará tanto esto a la hora de comprar una tarjeta gráfica?

Tanto NVIDIA como AMD venden a sus socios packs de GPUs y VRAM (memorias GDDR6 y GDDR7) para que puedan fabricar y ensamblar sus propias tarjetas gráficas. Si el precio de la VRAM aumenta, NVIDIA y AMD tendrán que repercutirlo a sus socios, y estos a su vez lo repercutirán a los consumidores.

El aumento final del precio de las tarjetas gráficas dependerá de tres grandes factores:

El tipo de memoria que utilice, porque la GDDR7 es más cara.

La cantidad de memoria que monte, porque a más cantidad de memoria más subirá de precio.

Si los fabricantes de tarjetas gráficas están dispuestos a absorber parte de ese aumento de costes, cosa que parece poco probable.

Esto quiere decir que, por ejemplo, las GeForce RTX 5060, GeForce RTX 5070 y Radeon RX 9060 XT de 8 GB deberían subir menos de precio que las GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB y superiores, y que las Radeon RX 9060 XT de 16 GB y superiores, porque utilizan menos chips de memoria gráfica, y por tanto seguirán siendo más baratas de fabricar.

La GeForce RTX 5090 sería la más afectada por esta subida de precios, ya que cuenta con 32 GB de GDDR7, y por tanto es más cara de fabricar.