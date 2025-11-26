Llega Memtest86+ 8.0, ideal para probar memorias RAM

Memtest86+ 8.0 es la nueva versión mayor del popular software de análisis de memoria RAM y llega con novedades tanto en usabilidad como en soporte.

MemTest86 es todo un clásico. Creado originalmente en la década de 1990, forma parte de ese grupo de herramientas de mantenimiento que terminan siendo imprescindibles para resolver problemas de hardware informático, en este caso las memorias RAM. Un componente bastante fiable, pero que no está exento de errores y cuando falla, puede volver loco al mejor ingeniero porque generalmente produce errores aleatorios al realizar un determinado tipo de tarea.

La nueva versión incluye compatibilidad con los últimos procesadores de AMD e Intel, además de numerosas mejoras y correcciones, como informes de temperatura para módulos DIMM DDR5, detección más rápida de CPU con un alto número de núcleos, modo oscuro opcional, solución para un problema con DDR5 XMP 3.0, compatibilidad mejorada con la arquitectura Loongson y más.

Cómo se usa Memtest86+ 8.0

Para un uso efectivo, debe iniciarse en una unidad externa para aislarse del sistema operativo principal. Esto permite que la aplicación use tantos recursos del sistema como sea posible durante las pruebas y que no interfiera con el sistema instalado. Para ello, debemos preparar una unidad externa USB (por ejemplo un pendrive) formateada en FAT32.

Para su creación en sistemas Windows:

Accede a la página web oficial y verás versiones de 32 y 64 bits para Windows y Linux.

Descarga la versión de Windows.

Ejecuta el archivo descargado «mt86plus_8.00_USB_Installer» y sigue las instrucciones. Apenas tardará unos segundos en instalar la herramienta.

Una vez terminado, ya tendrás preparado un pendrive autoarrancable. Solo te queda entrar en la BIOS/UEFI y seleccionar el puerto donde tengas el USB como primera unidad de arranque con el fin de que Memtest86+ 8.0 se cargue antes del sistema operativo. Por lo demás, verás que el proceso está automatizado.

Aunque las nuevas versiones han aportado muchas novedades, el funcionamiento sigue siendo el mismo desde hace décadas, en modo texto. Hay que decir que Memtest86 trabaja en un bucle sin fin. Después de un pase exitoso, toda la memoria habrá sido probada con éxito. Puedes seguir con más pases si quieres tener más seguridad o cancelar cuando quieras.

Memtest86+ 8.0 es una aplicación totalmente gratuita y de código abierto, licenciada bajo GNU General Public License version 2 (GPLv2). También está disponible el código fuente alojado en GitHub. Muy recomendable para pruebas de memoria RAM.