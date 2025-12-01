Prácticos
Cómo cambiar el nombre de usuario en Windows
Quizá te hayas preguntado alguna vez si puedes cambiar el nombre de usuario en Windows, el que usas como cuenta de inicio principal para acceder al sistema operativo y que se registra durante la misma instalación.
Sí; puede cambiarse tanto si estás usando una cuenta local como una de Microsoft que la compañía aconseja usar por los motivos conocidos para extender sus propias aplicaciones y servicios.
Nombre de usuario en Windows
En las cuentas locales (ideales si no quieres vincular una identidad en línea y con mayor grado de privacidad que las que usan la ID de Microsoft) el cambio de nombre se puede realizar de manera sencilla desde el Panel de Control de Windows 10 o Windows 11. De la siguiente forma:
- Accede al Panel de control desde el Menú de Inicio > Sistema de Windows.
- Pulsa sobre cuentas de usuario.
- Pulsa sobre ‘cambiar el nombre de cuenta’.
- Escribe el nuevo nombre de cuenta.
- El nuevo nombre aparecerá en la pantalla de inicio de sesión y en la pantalla de inicio.
Si usas una cuenta de Microsoft, también puedes cambiar el nombre de usuario en Windows:
- Ve a la herramienta de Configuración > Cuentas > Tu información.
- Pulsa sobre Cuentas (Administrar mis cuentas)
- Llegarás a la página de la cuenta de Microsoft.
- Inicia sesión (si te lo solicita), haz clic en la pestaña ‘Tu información’ y ahí ‘Editar nombre’.
- Escribe el nuevo nombre que deseas usar para la cuenta, ingresa el CAPTCHA y guarda.
- Reinicia la computadora y deberías ver el nuevo nombre en la pantalla de inicio de sesión.
Cómo cambiar el nombre de usuario en Windows
Cyber Monday 2025, última oportunidad para comprar tecnología con descuento
¿Te perdiste el Black Friday? No te preocupes, Elgato celebra el Cyber Monday con descuentos de más del 30%
X870E AORUS XTREME X3D AI TOP análisis completo
El Apple M7 puede ser la «salvación» de Intel
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (D)
40 juegos gratis y con pocos requisitos para PC que ofrecen muchas horas de diversión
Cómo cambiar la contraseña de Windows con un solo comando
Cómo cambiar el nombre de usuario en Windows
Guía Gaming MC, todo lo que debes saber sobre el mundo del gaming en 2025 actualizada con ofertas por el Black Friday
Zorin OS 18 alcanza un millón de descargas por los desencantados de Windows
Consigue la GeForce RTX 5070 Ti con 16 GB a su precio más bajo, ¡quedan pocas unidades!
40 juegos gratis y con pocos requisitos para PC que ofrecen muchas horas de diversión
Cómo cambiar el nombre de usuario en Windows
Freya Elite, una silla gaming premium pensada para todo(s)
Microsoft mejora (mucho) la integración entre Windows 11 y Android
El iPhone plegable, a las puertas de entrar en producción
Ofertas Black Friday en Mini-PCs NiPoGi: pequeños en tamaño, enormes en precio
Lo más leído
-
GuíasHace 3 días
40 juegos gratis y con pocos requisitos para PC que ofrecen muchas horas de diversión
-
PrácticosHace 6 días
Cómo cambiar la contraseña de Windows con un solo comando
-
NoticiasHace 4 días
Guía Gaming MC, todo lo que debes saber sobre el mundo del gaming en 2025 actualizada con ofertas por el Black Friday
-
NoticiasHace 7 días
Zorin OS 18 alcanza un millón de descargas por los desencantados de Windows