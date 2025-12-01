Cómo cambiar el nombre de usuario en Windows

Quizá te hayas preguntado alguna vez si puedes cambiar el nombre de usuario en Windows, el que usas como cuenta de inicio principal para acceder al sistema operativo y que se registra durante la misma instalación.

Sí; puede cambiarse tanto si estás usando una cuenta local como una de Microsoft que la compañía aconseja usar por los motivos conocidos para extender sus propias aplicaciones y servicios.

Nombre de usuario en Windows

En las cuentas locales (ideales si no quieres vincular una identidad en línea y con mayor grado de privacidad que las que usan la ID de Microsoft) el cambio de nombre se puede realizar de manera sencilla desde el Panel de Control de Windows 10 o Windows 11. De la siguiente forma:

Accede al Panel de control desde el Menú de Inicio > Sistema de Windows.

Pulsa sobre cuentas de usuario.

Pulsa sobre ‘cambiar el nombre de cuenta’.

Escribe el nuevo nombre de cuenta.

El nuevo nombre aparecerá en la pantalla de inicio de sesión y en la pantalla de inicio.

Si usas una cuenta de Microsoft, también puedes cambiar el nombre de usuario en Windows:

Ve a la herramienta de Configuración > Cuentas > Tu información.

Pulsa sobre Cuentas (Administrar mis cuentas)

Llegarás a la página de la cuenta de Microsoft.