Prueba del Anker Zolo Powebank 25000mAh

El mercado de los bancos de energía ha dejado de ser una carrera únicamente por la capacidad bruta para convertirse en una batalla por la conveniencia y la integración. La Anker Zolo Power Bank de 25.000 mAh (Modelo A1695) llega con una propuesta de ingeniería que busca solucionar el problema más común del usuario móvil: el olvido o el enredo de los cables. Con un peso contundente de casi 600 gramos y un diseño de columna rectangular con acabados metálicos oscuros, este dispositivo se siente denso y construido para sobrevivir en la mochila de un fotógrafo o un trabajador remoto. Su principal innovación estructural es la integración de dos cables USB-C nativos. El primero es un cable fijo de unos 30 cm que, mediante un diseño reforzado, funciona inteligentemente como correa de transporte capaz de soportar el peso del propio dispositivo. El segundo, y la verdadera estrella del conjunto, es un cable retráctil de aproximadamente 70 cm alojado en el chasis. Este mecanismo de retracción es firme y cuenta con un sistema de trinquete que permite fijar la longitud deseada, eliminando el caos habitual de cables colgando en el escritorio o en el bolso del ordenador.

Característica Especificación Modelo Anker Zolo A1695 Capacidad 25.000 mAh / 90 Wh Potencia Total Máx. 165W (Combinada) Salida Puerto Único Hasta 100W (USB-C) Entrada (Recarga) Hasta 100W (USB-C) Puertos y Cables 1x Cable Retráctil (70cm), 1x Cable Fijo (30cm), 1x Puerto USB-C, 1x Puerto USB-A Pantalla LCD 1.3″ color con telemetría en tiempo real y animaciones Dimensiones / Peso 15.7 x 5.4 x 4.9 cm / 595 g Precio Aprox. 99€ (69 euros en el Black Friday)

Sin embargo, donde este dispositivo realmente se distancia de ser una simple batería externa es en su interfaz visual avanzada. Anker ha integrado una pantalla digital a color de 1,3 pulgadas que actúa como un centro de telemetría completo, ofreciendo una transparencia absoluta sobre el estado eléctrico del sistema. A diferencia de los modelos básicos que solo muestran un porcentaje, este panel proporciona lecturas en tiempo real de la potencia de entrada y salida desglosada por cada puerto activo. Esto permite al usuario verificar al instante si su portátil está recibiendo los 100W de carga rápida prometidos o si su teléfono está limitando la entrada por temperatura. Además de los vatios y el porcentaje de batería restante, el sistema calcula y proyecta continuamente el tiempo estimado para que la batería se agote bajo la carga actual, o el tiempo exacto restante para llegar al 100% cuando se está recargando el propio banco de energía. Como detalle distintivo que «humaniza» el dispositivo, Anker ha incluido pequeños huevos de pascua y animaciones reactivas: si el acelerómetro interno detecta una agitación vigorosa o si se juega repetidamente con el mecanismo del cable retráctil, la pantalla puede mostrar una «cara mareada» con ojos en espiral, y al completar una carga exitosa, suele recompensar al usuario con una cara sonriente.

En términos de rendimiento energético, la etiqueta 165W hace referencia a su capacidad de salida combinada, una cifra gestionada por una arquitectura de celdas 5S1P que permite mantener voltajes elevados con gran eficiencia. Tanto el cable retráctil como el puerto USB-C libre pueden entregar individualmente hasta 100W, suficiente para alimentar estaciones de trabajo móviles exigentes o portátiles gaming a pleno rendimiento. Cuando se conectan múltiples dispositivos, la distribución inteligente reduce la potencia pero mantiene la capacidad de carga rápida simultánea (por ejemplo, entregando 100W a un portátil y 60W a un segundo dispositivo), algo vital para profesionales que necesitan mantener operativos varios equipos críticos. La recarga del propio banco de energía es igualmente veloz; admitiendo una entrada de 100W, es posible recuperar el 100% de sus 25.000 mAh en apenas dos horas y media, o conseguir una carga de emergencia del 30% en unos 20 minutos.

En nuestras pruebas no hemos tenido problema en cargar ningún dispositivo y hemos experimentado tanto con cargas conjuntas de varios aparatos como con carga individual (con ordenador portátil por ejemplo). La presencia de la correa es un plus importante y está bien diseñada y permanece firme y robusta aunque la pongamos a prueba con pequeños tirones o dejándola colgar cuando caminamos. Nos ha parecido un ejercicio de diseño y practicidad muy interesante que desde luego nos ha convencido. Solamente hemos notado algo de calentamiento en cargas de pleno rendimiento, pero ha sido muy contenido. Como explicamos más adelante, todo supervisado por los sistemas de la propia batería. La incorporación de los cables de carga al propio dispositivo, sobre todo el cable retráctil, aumenta mucho la comodidad. Lo hemos usado desde dentro de una mochila y no hemos tenido que sacarlo para encontrar el cable de conexión y la longitud del mismo nos ha permitido realizar la carga en movimiento cómodamente.

El dispositivo opera bajo la supervisión constante del sistema ActiveShield 2.0, que monitorea la temperatura interna millones de veces al día para prevenir sobrecalentamientos. Es normal notar que la zona superior del chasis se calienta bajo cargas máximas sostenidas de 160W, pero la gestión térmica ajusta la potencia sutilmente para proteger la integridad química de las celdas. En definitiva, la Anker Zolo 25K se posiciona no como un accesorio de bolsillo para una carga casual, sino como una central eléctrica portátil pensada para el usuario intensivo que valora el orden que aportan los cables integrados, la velocidad de recarga bidireccional y, sobre todo, la información precisa y detallada que ofrece su pantalla inteligente.

En estos momentos este Powerbank está en oferta en Amazon. Aplicando el cupón el precio final pasa a 69 euros.