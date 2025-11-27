Últimos días de ofertas en FRITZ! por el Black Friday

Si necesitas actualizar tu router para dar el salto a Wi-Fi 7, si quieres ampliar el alcance de tu red Wi-Fi o si tienes problemas de cobertura en las zonas más alejadas de tu casa u oficina y buscas un PLC aprovecha, que las ofertas de FRITZ! por el Black Friday todavía están activas, pero no te duermas, porque terminarán el 1 de diciembre.

Solo faltan unos días para que finalice esta campaña de ofertas, y para ayudaros a elegir os hemos preparado una selección con tres de los productos más interesantes que están rebajados ahora mismo en el catálogo de FRITZ!.

FRITZ!Box 7690

Un router de última generación compatible con Wi-Fi 7 que cuenta con todo lo necesario para cubrir incluso las necesidades de los usuarios más exigentes.

¿Por qué es una buena compra?

Su precio normal es de más de 300 euros y está rebajado a 219 euros.

Ofrece un alto rendimiento tanto en conexiones inalámbricas como cableadas.

Es compatible con Wi-Fi 7 en doble banda, y alcanza los 5.760 Mbps en la banda de 5 GHz.

Tiene un puerto WAN a 2,5 Gbps y un puerto LAN a 2,5 Gbps.

Es compatible con domótica Zigbee.

Cuenta con FRITZ!OS como sistema operativo.

Viene con todo lo necesario para facilitar la integración en nuestra red.

FRITZ!Repeater 1200 AX

Un repetidor económico pero muy completo, compatible con Wi-Fi 6 que nos permitirá ampliar el alcance de nuestra red Wi-Fi y crear una red mallada de forma sencilla.

¿Por qué es una buena compra?

Su precio es muy económico, está rebajado de 76 euros a 59 euros.

Es compatible con Wi-Fi 6, trabaja en doble banda y alcanza los 2.400 Mbps en la banda de 5 GHz.

Está optimizado para trabajar en entornos multidispositivo.

Es muy fácil de utilizar, y se integra a la perfección con FRITZ!OS y las aplicaciones FRITZ!.

Cuenta con un puerto Gigabit LAN.

Dispone de las tecnologías Beamforming, que mejora el direccionamiento de la señal, cambio automático de banda y selección automática de canal.

FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN

Un kit PLC con función de repetidor Wi-Fi compatible con Wi-Fi 6 que nos permitirá llevar nuestra conexión a cualquier lugar de casa o de la oficina.

¿Por qué es una buena compra?