¿Buscando SSD en oferta en el Black Friday 2025? Las SSD acabaron con la era de los discos duros y hoy son imprescindibles para cubrir el apartado del almacenamiento interno de las computadoras cliente. Las ventajas de las SSD frente a HDD son contundentes, en rendimiento, en tamaño, en consumo y ruido, mientras que el apartado de la fiabilidad ante fallos es similar o superior.

Después de unos años de bajada de precio, la tendencia ha cambiado. Como sabes, las SSD tienen su base en las memorias flash NAND y como todo el resto de chips de memoria están subiendo de precio. La subida no ha alcanzado los niveles demenciales de la DRAM usada en las memorias RAM, pero se ha notado. Y se notará más los próximos trimestres ante la necesidad de «alimentar al monstruo», las insaciables IA y las colosales infraestructuras de centros de datos que necesitan para alimentarse. Los fabricantes de memorias han visto un negocio inmenso y están trasladando la producción hacia las versiones para servidores. El resultado es que los precios de componentes y PCs se están disparando.

SSD en oferta en el Black Friday 2025

Aún así, todavía se pueden encontrar precios relativamente contenidos. Han subido desde el año anterior, pero es que se van a disparar más adelante. La campaña por el ‘Viernes Negro’ que nos ocupa esta semana va a ser la última oportunidad de comprarlas con descuento.

Entrando en materia por si lo necesitas. La oferta de unidades de estado sólido sigue la tendencia prevista de una adopción casi total y absoluta del formato M.2 conectado a PCIe. Si tienes un PC relativamente moderno y tu placa base lo permite es la opción más interesante. Ante el aumento de precio, otra posibilidad es comprar SSD SATA más baratas en precio por GB, usándolas como unidad principal o como secundaria para complementar la capacidad.

En cuanto a la interfaz PCIe a elegir, ya sabes que las PCIe 5.0 son las más rápidas, pero no las más económicas y en una situación de subida de precio las Gen4 ofrecen mejor valor y son más que suficiente en rendimiento para la mayoría de PCs. Te dejamos con una selección de SSD en oferta en el Black Friday 2025:

Nota: Esta selección contiene enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.