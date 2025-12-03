GEEKOM presenta sus nuevos portátiles, GeekBook X

GEEKOM ha anunciado el lanzamiento de sus nuevos portátiles, GeekBook X. Distribuidos en dos versiones según tamaño de pantalla, están diseñados para equilibrar portabilidad y rendimiento en la búsqueda de elevar la productividad, los flujos de trabajo creativos y el entretenimiento diario.

Fundada en Taiwán en 2003, GEEKOM se ha consolidado como una empresa líder en el mercado de los Mini-PC premium. En el tercer trimestre de 2025, la compañía registró un notable crecimiento de ingresos del 150%. Con su expansión al segmento de portátiles, la firma quiere posicionarse como una marca integral de computadoras personales.

GEEKOM GeekBook X, gran estreno

La serie incluye dos modelos, el X14 Pro y el X16 Pro, diferenciados por su tamaño de pantalla de 14 y 16 pulgadas. Ambos comparten pantallas de calidad OLED, elegante diseño y un robusto chasis totalmente metálico de aleación de magnesio, que garantiza su durabilidad y ligereza.

Especialmente enfocado a la movilidad, el GeekBook X14 Pro deja su grosor en 16 mm y un peso de tan solo de 999 gramos. Su pantalla OLED tiene una resolución nativa de 2.8K, soporta el 100% de la gama de color DCI-P3 y frecuencia de actualización de hasta 120 Hz.

Como motor principal, GEEKOM ofrece la opción de instalar procesadores Core Ultra 5 125H o Core Ultra 9 185H de la serie ‘Arrow Lake’ de Intel, combinados con gráficos integrados ‘Arc’, 32 Gbytes de memoria LPDDR5 y unidades de estado sólido de 1 Tbyte para almacenamiento interno.

A pesar de su diseño tremendamente compacto, el fabricante no ha escatimado en opciones de conectividad, con dos puertos USB-C compatibles con USB4, un puerto USB-A, salida HDMI 2.0, webcam de 2 megapíxeles con tapa para proteger la privacidad, altavoces estéreo y un conector combinado de audio de 3,5 mm. Para conexiones inalámbricas ofrece Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.4, mientras que su batería tiene una capacidad de 72 Wh con la que promete hasta 16 horas de autonomía.

Con Windows 11 preinstalado y un atractivo acabado de color en gris, los GeekBook X estarán disponibles pronto en el canal internacional. Gran estreno de GEEKOM en el mercado de portátiles. Un fabricante a seguir si mantiene su habitual contención en los precios que ya hemos visto en sus mini-PCs.