De Steam Deck a Steam Phones, Valve va a por todas

3 diciembre, 2025
Steam Phones

Steam Phones es otro de los grandes proyectos de Valve. Tranquilo; el propietario de la tienda digital de juegos más grande del planeta no va a vender móviles. Se trata de algo aún mejor. Quiere llevar los juegos de PC, y especialmente los de Steam, a los centenares de millones de dispositivos que funcionan bajo la arquitectura ARM, principalmente móviles y tablets.

Hay que explicar que la consola portátil Steam Deck funciona con el sistema operativo SteamOS basado en Linux y permite ejecutar muchos juegos que solo están disponibles nativamente para Windows. Esto es posible gracias a Proton, una herramienta de código abierto que convierte la API DirectX de Microsoft a la gran alternativa libre en librerías para desarrollo de videojuegos, Vulkan.

En la práctica (y si se hace correctamente) supone una pérdida mínima de rendimiento, como lo demuestra la consola portátil Steam Deck a la hora de correr juegos. Lo mismo va a suceder con la Steam Machine, la nueva máquina de escritorio para juegos que también ejecutará SteamOS, un sistema operativo absolutamente destinado a juegos, que puede romper el monopolio del que Windows disfruta desde hace décadas.

Steam Phones, otro paso adelante

Pierre-Loup Griffais, uno de los arquitectos de SteamOS, ha explicado en una entrevista que Valve está financiando varios proyectos de código abierto que permiten jugar juegos de Windows en smartphones con procesador ARM. Uno de estos proyectos se llama Fex, un emulador que también posibilita que el visor de realidad virtual Steam Frame (presentado recientemente como novedad de hardware para 2026) ejecute juegos x86 en el SoC Snapdragon 8 de Qualcomm que usa como motor. 

Al combinar Fex y Proton, se puede reducir la brecha entre Windows y Linux, así como la división entre arquitecturas de hardware x86 y ARM. Dado que este software es de código abierto, Valve y los desarrolladores están sentando las bases para Steam Phones o lo que es lo mismo, ejecutar juegos de Steam en smartphones, tablets (o portátiles) que usen ARM

Esta tecnología ya está disponible para smartphones Android a través de la app GameHub, aunque, en plena etapa de desarrollo, no siempre funciona correctamente. El ejecutivo de Valve dice que no están desarrollando activamente una versión nativa de Steam o SteamOS para móviles. Pero, al igual que otras soluciones como CrossOver emula la versión de Steam para Windows en macOS y Linux, es probable que solo sea cuestión de tiempo antes de que un software comparable esté disponible para sistemas móviles.

Steam sigue a por todas con la idea de extender su tienda digital a cualquier tipo de dispositivo. Si el SteamOS es toda una garantía, ya que pasa por ser lo mejor disponible en sistemas operativos especializados y dedicados a videojuegos, otro punto de la ecuación es lograr la ejecución de juegos en plataformas para los que no fueron desarrollados. En número de juegos Windows gana por goleada y un emulador con buen rendimiento es clave. Veremos si hay futuro para este «Steam Phones».

