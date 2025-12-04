LG StanbyME 2, el televisor portátil para llevar a cualquier parte

LG StanbyME 2 es la segunda generación de la serie de pantallas inteligentes que la firma surcoreana llama ‘LG & Go’. Su mismo nombre define una gama innovadora que, básicamente, permite llevarla y usarla en cualquier parte del hogar ofreciendo una flexibilidad sin precedente en este tipo de producto.

Los televisores suelen ocupar un puesto de privilegio en el salón de los hogares y LG es uno de los fabricantes que más vende. Pero siempre en una ubicación fija. O casi siempre, porque la libertad de movimiento es la característica definitoria del LG StanbyME 2, una Smart TV portátil diseñada para adaptarse a cada momento y lugar, «permitiendo a los usuarios disfrutar de sus películas favoritas, seguir recetas en la cocina o realizar videollamadas en una pantalla de gran formato sin las limitaciones de una ubicación fija», explican desde LG Electronics.

LG StanbyME 2: portabilidad total

La pantalla de LG tiene una diagonal de 27 pulgadas y dispone de un panel multitáctil que permite disfrutar del contenido como si fuera una tableta electrónica. La pantalla se monta en un stand con ruedas que facilita el movimiento, aunque como decíamos también es extraíble y se puede colocar en cualquier parte y usarla sin dificultades gracias a una batería que le dota de hasta cuatro horas de autonomía sin alimentación externa.

Adicionalmente, su mando a distancia cuenta con un acabado magnético que permite acoplarlo directamente al dispositivo. Destacar que el usuario puede conectar la Smart TV a otros dispositivos (monitores, portátiles , dispositivos móviles, consolas y más) mediante los puertos USB y HDMI integrados.

Como motor interno, el televisor usa un procesador de alta potencia, el 4K α8, ahora 1.7 veces más inteligente, y preparado para integrar las futuras innovaciones de inteligencia artificial. El procesador maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en 2.040 zonas independientes a través de la IA para ofrecer una experiencia visual y auditiva optimizada y envolvente en todo momento.

LG StanbyME 2 está equipado con webOS 24, una plataforma única derivada del sistema operativo original y que LG ha sabido mejorar y adaptar para sus televisores, logrando la mejor experiencia. La plataforma webOS permite visualizar contenidos en formatos verticales en plataformas como Netflix, Disney+, Spotify, YouTube o TikTok sin necesidad de un PC o consola externa.

También incluye LG Channels, un servicio que acumula más de 300 canales gratuitos y un Portal Gaming para disfrutar de juegos en la nube con servicios como Xbox y GeForce NOW. El televisor soporta el estándar de imagen Dolby Vision y el de sonido envolvente Dolby Atmos para enriquecer la experiencia de visualización.

LG StanbyME 2 ya está disponible en la página web del fabricante y el canal minorista especializado.