Micron fulmina la marca Crucial ¡Todo por la IA, todo por el dólar!

Micron Technology abandonará el negocio de memorias para consumo, poniendo fin a casi 30 años de venta de módulos RAM y SSD a ensambladores y entusiastas de PC bajo su marca Crucial. La compañía alega la alta demanda de los centros de datos de IA como motivo del adiós al mercado de consumo.

«El crecimiento impulsado por la IA en los centros de datos ha provocado un aumento repentino de la demanda de memoria y almacenamiento», declaró Sumit Sadana, vicepresidente ejecutivo y director comercial de Micron Technology. «Micron ha tomado la difícil decisión de salir del negocio de consumo de Crucial para mejorar el suministro y el soporte a nuestros clientes estratégicos más grandes en segmentos de mayor crecimiento».

«Gracias a una comunidad apasionada de consumidores, la marca Crucial se ha convertido en sinónimo de liderazgo técnico, calidad y fiabilidad en productos de memoria y almacenamiento de vanguardia», dicen desde Micron. «Queremos agradecer a nuestros millones de clientes, cientos de socios y a todo el equipo de Micron que han apoyado la trayectoria de Crucial durante los últimos 29 años».

Adiós a la marca Crucial

No es una sorpresa. La semana pasada te contábamos como la IA estaba reventando el mercado de las memorias provocando escasez de oferta y una alarmante subida de precios en productos como los módulos RAM. Ahí te adelantamos que Micron había comprometido toda su producción de memorias en 2026 al formato de memoria de alto ancho de banda (HBM), la DRAM especializada que se utiliza en los aceleradores de IA de NVIDIA y AMD.

La decisión de Micron al decir adiós al mercado de consumo es consecuencia de una estrategia que apuesta por los beneficios: la IA es insaciable y las grandes tecnológicas se han embarcado en una carrera para alimentarla, cueste lo que cueste. Simplemente, pagan mucho más y mejor, en pedidos astronómicos en cantidad y montante económico. La estrategia tendrá consecuencias para el mercado de consumo porque Micron Technology está en el top-3 mundial en fabricación de chips de memoria y distribuye RAM desde 1981.

De hecho, la marca Crucial se lanzó en 1996, durante la era Pentium, como la división de consumo de Micron para actualizaciones de RAM y almacenamiento. Con el paso de los años, la marca se expandió para abarcar otros productos relacionados como unidades de estado sólido, tarjetas de memoria flash y unidades de almacenamiento portátiles. Los productos de Crucial son uno de los más vendidos del mercado minorista y no está claro quién va a suministrar esa oferta porque las informaciones que llegan de los otros dos grandes (Samsung y SK hynix) son también preocupantes para los consumidores.

Micron anunció que continuará enviando productos de consumo Crucial hasta el segundo trimestre fiscal que finaliza en febrero de 2026 y que respetará las garantías de los productos existentes. La compañía seguirá vendiendo productos empresariales de la marca Micron a clientes comerciales y planea reubicar a los empleados afectados en otros puestos dentro de la compañía.

Ya sabes… Si te hace falta comprar ahora intenta aprovechar alguna de las ofertas del Cyber Monday porque los precios van a seguir subiendo. Y mucho.