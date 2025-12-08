MSI ha celebrado un evento de prensa en Nueva York para exhibir los Prestige 2026. Un adelanto de su línea de portátiles premium (productivos y de alta movilidad) que para el año próximo renovará estética y diseño, estrenará la nueva generación de procesadores ‘Panther Lake’ de Intel y montará pantallas OLED de alta calidad.

Los MSI Prestige 2026 se comercializarán en tres versiones según su tamaño de pantalla, 13, 14 y 16 pulgadas. Usarán una aleación de magnesio y aluminio en un chasis extremadamente delgado (solo 13,9 mm) y ligero. El nuevo Prestige 13 pesará menos de un kilogramo, el Prestige 14 rondará los 1,4 kilogramos, mientras que el Prestige 16 pesará alrededor de 1,6 kilogramos. Nada mal para este tamaño de pantalla.

MSI apostará por las pantallas con tecnología OLED para mejorar la calidad de visualización. No lo ha detallado, pero se espera altos niveles de brillo, contraste, gama de colores y velocidades en frecuencia de actualización. Los MSI Prestige 2026 incorporarán tecnologías como Multi-Frency Display y Smart Power HDR, ambas destinadas a mejorar la duración de la batería. Al menos en opción, los usuarios podrán optar por paneles con tecnología multitáctil y lápices ópticos.

La base de hardware interna se renovará por completo con los Intel ‘Panther Lake’. La nueva generación de procesadores de Intel para portátiles (Core Ultra Series 3) combinará el bajo consumo de la serie ‘Lunar Lake’ con el rendimiento de los ‘Arrow Lake’. Fabricados en el nodo de proceso 18A (el mismo que está probando Apple para un potencial acuerdo de suministro) será una buena muestra para valorar si Intel va recuperando posiciones.

Otra de las características destacadas de los nuevos portátiles de MSI será una autonomía de uso que se alargará hasta 24 horas. Es seguro que incluirán un buen número de puertos de salida (incluidos Thunderbolt 5) y soporte para las últimas normas inalámbricas, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Los MSI Prestige 2026 serán presentados oficialmente en el CES 2026, la gran feria de Las Vegas que se celebra a comienzos de enero y que abre el calendario de novedades tecnológicas.