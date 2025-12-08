Noticias
Metroid Prime 4: Beyond se puede jugar hasta en 8K en PC
Metroid Prime 4: Beyond es uno de los juegos exclusivos más importantes de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, pero gracias a la emulación también es posible jugar a ambos en PC, y con unos ajustes de calidad gráfica muy superiores a los de ambas consolas.
Antes de nada un recordatorio. Los emuladores por sí mismos no son ilegales, lo que es ilegal es facilitar el acceso a juegos pirateados de cualquier forma. Esta fue precisamente la razón por la que Nintendo pudo tumbar varios emuladores de Nintendo Switch, porque sus creadores compartían juegos pirateados.
Volviendo a la noticia, Metroid Prime 4: Beyond ya funciona sin problemas en los emuladores Citron y Eden. Viendo lo bien que este juego funciona en PC a través de dichos emuladores se confirma lo que os adelantamos en su momento en esta noticia, que la gran N había ejecutado una caza de brujas contra los emuladores porque estos iban a funcionar perfectamente con juegos de Nintendo Switch 2.
Al final Nintendo Switch 2 es una consola que mantiene una base muy cercana al modelo original, y además es retrocompatible con esta, lo que ha facilitado la adaptación de los emuladores para hacerlos compatibles con la nueva consola de Nintendo.
Por lo que vemos en el vídeo parece que el juego funciona mejor en Citron. Dependiendo de la potencia que tenga nuestro PC podemos ejecutar Metroid Prime 4: Beyond hasta en resolución 8K. No es un juego muy exigente, porque al fin y al cabo ha sido desarrollado como un título de transición generacional, y parte de la base técnica de la Nintendo Switch original.
El único problema que veo es que, a pesar de que en ambos emuladores funciona a 60 FPS, se aprecian pequeños tirones en varios momentos, un síntoma claro de stuttering que puede deberse a una falta de optimización.
En este vídeo se ha utilizado un PC de gama media equipado con un procesador Intel Core i5-13500, que tiene 6 núcleos P y 4 núcleos E, 32 GB de DDR5 a 4.800 MHz en single channel y una GeForce RTX 4070 con 12 GB de memoria gráfica.
El consumo de RAM es especialmente alto con Eden, ya que supera los 15 GB, mientras que con Citron se mantiene en poco más de 12 GB. El consumo de memoria gráfica también es más alto con Eden, y llega a superar los 6 GB.
