Tiny Core Linux se ha actualizado a la versión 16.2, una versión que introduce cambios menores y pequeñas optimizaciones que mejoran un poco más este sistema operativo, que se mantiene como uno de los más ligeros y con menor consumo de recursos del mundo.

En su versión estándar, que incluye funciones básicas y una interfaz gráfica sencilla pero totalmente funcional y muy intuitiva, Tiny Core Linux 16.2 ocupa 24 MB, y solo necesita 46 MB de RAM para funcionar con un rendimiento aceptable.

Si no nos importa renunciar a la interfaz gráfica el espacio necesario se reduce a 11 MB, y nos bastará con 28 MB de RAM para poder ejecutar esta versión. A nivel de CPU nos bastará con un Intel i486DX para poder moverlo.

Esos son los requisitos mínimos, tremendamente modestos, pero lo mejor es que los requisitos recomendados también son tan bajos que podremos utilizar Tiny Core Linux para dar una segunda vida a cualquier PC retro muy antiguo que tengamos en casa. Solo necesitaremos 128 MB de RAM y un Pentium II para cumplir con los requisitos recomendados.

Si queremos contar con funciones adicionales tendremos que instalar Core Plus, que es una imagen de instalación de Tiny Core Linux cuyo peso sube a 106 MB. Incluye cosas tan importantes como el soporte de teclados con distribuciones distintas a la estadounidense.

Este sistema operativo utiliza un kernel Linux monolítico, y es compatible con procesadores x86, x86-x64, armv7 y también con la Raspberry Pi. Debido a su bajo consumo de recursos siempre reside en la RAM, mientras que las aplicaciones y módulos adicionales se pueden instalar en una unidad de almacenamiento persistente o mantenerse en la RAM.

La versión base de Tiny Core Linux nos permite hacer cosas muy básicas, como navegar por Internet, editar en un procesador de textos, escuchar música y utilizar otras aplicaciones ligeras que tendremos que descargar, lo que se traduce en un nivel funcional bastante alto para el consumo de recursos que tiene.

Este proyecto de código abierto se encuentra en desarrollo activo, como podemos ver en su web oficial, y cuenta con una comunidad bastante sólida que está liderada por una comunidad muy dedicada, así que si estás pensando en probarlo sin duda es un buen momento para hacerlo, porque tiene un buen respaldo.