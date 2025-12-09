Noticias
Novedades de One UI 8.5 para los Samsung Galaxy y lista de terminales que podrán actualizar
Samsung ha anunciado One UI 8.5, una actualización que ha entrado en fase beta y que de momento solo está disponible para los usuarios que tengan un terminal Galaxy S25, Galaxy S25+ y Galaxy S25 Ultra. Es lo mismo que ocurrió con One UI 8, que llegó primero a los Galaxy S25.
La disponibilidad de One UI 8.5 es, de momento, muy limitada, porque se trata de una versión beta, y por tanto se encuentra en fase de pruebas. Una vez que dicha actualización llegue a su versión final pasará a estar disponible para otros terminales.
Todavía no tenemos una fecha exacta de lanzamiento de la versión final de esta actualización, pero como ya se encuentra en fase de beta abierta el periodo de pruebas no debería ser demasiado largo, lo que significa que debería llegar pronto a dicha versión.
Qué novedades trae One UI 8.5
La lista de novedades es bastante extensa. No todos los cambios son igual de importantes, así que he seleccionado los más relevantes y os los dejo recopilados justo a continuación:
Galaxy AI
- Ahora podemos generar y editar imágenes con Photo Assist de una manera más sencilla y continuada, y podremos revisar todo lo que hemos hecho de forma detallada antes de guardar los cambios realizados.
Bixby
- Mejoras en su capacidad de comprensión de lenguaje natural, y en sus funciones de búsqueda de ajustes y de ejecución de comandos por voz, en la velocidad de respuesta y en el historial de conversaciones.
Conectividad
- Compartir y acceder a nuestros archivos en cualquier lugar ahora es mucho más sencillo. También disfrutaremos de conectividad rápida en dispositivos Smart View y de mejoras en las funciones de Auracast.
Batería y alimentación
- Se ha mejorado la información de la vida de la batería para que se muestre de una manera más clara, mostrando información más útil sobre el estado de la misma, y se ha mejorado el modo de ahorro de energía.
Interfaz y accesibilidad
- Más opciones de personalización a nivel de interfaz, que afectan tanto al modo smartphone como al modo DeX, donde podemos mantener los tamaños personalizados de ventanas y de aplicaciones. También se han mejorado las opciones de accesibilidad.
Otras mejoras importantes
- Protección contra robo mejorada que mantiene nuestros datos y nuestro terminal a salvo en caso de que lo perdamos, o de que nos lo roben. La pantalla se bloque automáticamente en caso de que la verificación de identidad falle repetidamente.
- Mejoras en Samsung Health que incluyen tanto los informes semanales de actividad y estado como ciertas mediciones importantes, además de las opciones de incluir fotografías en actividades realizadas para compartirlas en redes sociales.
- Mejoras en la pantalla de inicio y de bloqueo, y novedades en la aplicación «Tiempo» que afectan a la representación de la información sobre precipitaciones y sobre el estado del aire y el impacto del polen.
Qué terminales podrán actualizar a One UI 8.5
La beta solo está disponible para los Galaxy S25, Galaxy S25+ y Galaxy S25 Ultra, pero una vez que llegue a su versión final estará disponible para todos los dispositivos que os listo a continuación:
Samsung Galaxy S
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25+
- Galaxy S25
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy Z
- Galaxy Z Fold7
- Galaxy Z Flip7
- Galaxy Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold6
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold5
- Galaxy Z Fold4
- Galaxy Z Flip6
- Galaxy Z Flip5
- Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy A
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A73
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A17
- Galaxy A16
- Galaxy A15
- Galaxy A07
- Galaxy A06
Samsung Galaxy Tab
- Galaxy Tab
- Galaxy Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S11
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8
